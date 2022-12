Elezioni regionali, raccolta firme a Legnano per la presentazione della Lista Verdi Sinistra

In occasione delle prossime elezioni regionali lombarde che si terranno il 12 e il 13 febbraio il gruppo Verdi/Sinistra all’interno della coalizione di centrosinistra a sostegno del candidato Pierfrancesco Majorino raccoglie le firme a Legnano per la presentazione della lista.

I banchetti si terranno a Legnano :

– Sabato 31 Dicembre dalle 10 alle 12 in P.zza San Magno civico 2

– Martedì 3 Gennaio dalle 10 alle 12 in P.zza Ferrè e dalle 15 alle 17 in P.zza Mercato emiciclo centrale

– Sabato 7 Gennaio dalle 15 alle 17 in P.zza San Magno civico 2

«Invitiamo chi ha a cuore i diritti civili, sociali e ambientali a sostenerci per permettere alla nostra lista di essere presente alle elezioni regionali a sostegno del candidato Majorino – spiegano i promotori della lista -. La coalizione di centrosinistra oltre che dal PD, è sostenuta anche dal M5S e siamo convinti che, anche se non facile, ce la possiamo fare per mandare a casa dopo più di 20 anni le giunte di centrodestra che si sono susseguite e che, a partire dalla Sanità, hanno procurato e stanno provocando danni enormi alle cittadine e ai cittadini lombardi. Nella nostra lista sono presenti candidate e candidati con un alto profilo sui temi che hanno contraddistinto anche il nostro programma per le recenti elezioni politiche a partire dalla sanità per ribadire che deve essere pubblica, dai trasporti, dall’ambiente e dai diritti civili e sociali. Nella lista, fra gli altri è presente l’ex sindaco di Canegrate Roberto Colombo. Vi aspettiamo! Sostenete la nostra lista verde e di sinistra. Ce la possiamo fare».

LA LISTA DEI VERDI SINISTRA

Padoan Daniela

Guastafierro Aldo

Soldatesca Silvia Ilaria

Rosati Onorio

Balduini Assunta Volumnia Elisabetta

Ballotta Dario

Balestri Iris

Colombo Roberto

Comelli Angela

Dal Toso Marco Sereno

Dell’oca Chiara

Della Rovere Roberto

Lugarini Anna Chiara

Durante Daniele

Mapelli Claudia

Farina Daniele

Mezzatesta Giovanna Rita

Fortinguerra Francesco

Pezzoni Nausica

Lucci Giovanni Junior

Scarano Elisa

Maestroni Sergio Romeo

Taldone Sara

Marino Felice

Vecchi Laura

Schettino Diego