Elezioni regionali, tutti i candidati nelle liste del Pd delle province lombarde

La Direzione del Partito Democratico Lombardo ha approvato le liste provinciali per le elezioni Regionali che si terranno il prossimo 12 e 13 febbraio 2023. Oltre ai nomi già comunicati sulla provincia di Varese spiccano Cosima Buccoliero, ex direttrice del carcere di Bollate, a guidare la lista del Pd in Città metropolitana di Milano. Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono. Risulta un’esclusione eccellente, quella dell’attuale capogruppo Fabio Pizzul, esponente di spicco e consigliere regionale.