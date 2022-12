Elodie, Giorgia, Mengoni: annunciati i nomi dei 22 big in gara a Sanremo 2023

Amadeus, il direttore artistico del festival di Sanremo, ha annunciato i nomi di alcuni dei big in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. “Sono i miei superospiti”: ha detto Amadeus al tg1 ribadenzo l’importanza delle sue scelte per il cast del Festival di Sanremo 2023 e commentando in diretta l’annuncio dei 22 Big in gara ai quali si andranno ad aggiungere ben sei artisti, scelti tra i finalisti di Sanremo Giovani venerdì 16 dicembre.

I nomi annunciati sono quelli di Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, i Cugini di Campagna, Mr Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante e Ultimo.

La 73esima edizione del Festival è in calendario dal 7 all’11 febbraio. Al fianco di Amadeus, Gianni Morandi. Chiara Ferragni sarà sul palco dell’Ariston probabilmente la prima e l’ultima serata.