Emanuele Monti inaugura a Varese la sede de La Lombardia che Vorrei

E’ ufficialmente aperta la nuova sede de “La Lombardia che Vorrei”, guidata da Emanuele Monti, ospitata in quella che un tempo era una filiale della banca popolare di Vicenza, all’angolo tra Via Veratti e Via Sacco a Varese.

Al taglio del nastro, nella mattinata di oggi, sabato 17 dicembre, erano presenti anche molti rappresentanti di Associazioni attive in Provincia di Varese.

“Inauguriamo oggi questo point, un luogo di incontro, di iniziative ed eventi, scambio di idee e raccolta di proposte per la Lombardia, motore dell’Europa – ha affermato Monti – Vogliamo una regione più forte e avanzata per il futuro. Partiamo dal nostro territorio e per questo motivo abbiamo voluto qui oggi i rappresentanti di alcune Associazioni della Provincia. Vogliamo dare voce al nostro territorio, ricco di energia”.