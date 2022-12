Per Emanuele Monti un tour nei mercati per far tornare i cittadini al voto

Parte la campagna elettorale per le elezioni regionali, che sono previste domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023, ed il consigliere regionale della Lega Emanuele Monti torna a incontrare il territorio. «Ora che sono state fissate le elezioni regionali, torniamo tra la gente del territorio – conferma Monti – Si è aperta una campagna elettorale difficile, dove in primo luogo bisogna convincere la gente a tornare a votare. Quindi, abbiamo pensato, insieme ad alcuni giovani della Lega, di tornare nei mercati per parlare con i cittadini».

La sua intenzione è: «Non solo proporre le nostre idee ma anche parlare con la gente: vogliamo ascoltare progetti e idee concrete da parte dei cittadini, per poter realizzare un programma elettorale che non sia il classico copia e incolla».

15 TAPPE PER 13 MERCATI

Il “tour” tra i mercati prevede 15 tappe in 13 mercati diversi, con doppia tappa ai mercati di Varese e Busto Arsizio. Oltre alla presenza del candidato Monti, ci saranno locali della Lega e i ragazzi che faranno campagna con lui. «Abbiamo stampato 5000 volantini, contiamo di contattare qualche migliaio di persone, che possono parlarmi direttamente o mandare le loro proposte nel mio sito appena rinnovato»

LE DATE

Giovedi 15: Angera e Besozzo

Venerdi 16: Castellanza e Gavirate

Sabato 17: Varese e Gallarate

Lunedi 18: Vedano Olona e Varese

Martedì 19: Busto Arsizio e Laveno

Mercoledì 20: Sesto Calende e Luino

Giovedi 21: Busto Arsizio, Arcisate e Tradate

Emanuele Monti con uno dei giovani della Lega che saranno con lui nei mercati, Luca Tamburini