Esame superato: pronti quattordici nuovi arbitri di calcio in provincia di Varese

Via libera sui campi per quattordici giovani arbitri di calcio. Dopo l’esame conclusivo del corso organizzato dall’AIA – Associazione Italiana Arbitri – di Varese un buon numero di “fischietti” è ora disponibile per dirigere le partite ufficiali che si disputano in provincia sotto la supervisione del presidente Roberto Arcari Farinetti.

«Scendere in campo sarà un’esperienza davvero ricca di emozioni – spiega lo stesso Arcari Farinetti – Ritengo sempre una grande opportunità quella di partecipare al corso per i ragazzi, perché l’arbitraggio è innanzitutto imparare a scegliere, a decidere in fretta sul da farsi. E questo è un elemento essenziale per vivere con consapevolezza la propria vita».

“L’iniezione” di quattordici direttori di gara nell’organico dell’AIA provinciale servirà ad alleviare – ma non di risolvere del tutto – il problema della carenza di arbitri sul territorio. «Stiamo valutando di organizzare un nuovo corso nei primi mesi del 2023, una opportunità del tutto gratuita per giovani tra i 14 e i 40 anni. Un “cammino” nel quale non solo si apprendono le regole del gioco del calcio ma che permette di entrare a fare parte di un ambiente sano, stimolante, ricco di passione, impegno e dedizione». Chi fosse interessato può scrivere una e-mail all’indirizzo varese@aia-figc.it.

Il corso appena concluso, durato circa due mesi, si è articolato su lezioni sul regolamento condotte dal responsabile Manuel Berti e dagli arbitri benemeriti Carlo Frascotti e Donato Lagravinese. L’esame finale è stato composto di quiz regolamentari, una prova scritta e una orale alla presenza della presidente della Commissione esaminatrice Paola Francavilla, della sezione di Gallarate.

Ecco quindi l’elenco dei nuovi “fischietti” abilitati: Giovanni Argentiero, Audrey Carmel Awaya Chezie, Francesco Carlino, Giovanni Danza, Tommaso Dionigi, Riccardo Ermolli, Laura Ferlito, Pascal Ilboudo, Vanessa Paolillo, Alberto Pisacani, Alessandro Radici, Lorenzo Trombetta, Carlo Maria Zago e Leonardo Zardini.