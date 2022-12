Europa Verde e Sinistra Italiana sostengono la mozione per l’indagine epidemiologica a Busto Arsizio

I gruppi politici Europa Verde Busto Arsizio/Provinciale e Sinistra Italiana Busto Arsizio,annunciano in un comunicato il loro sostegno alla mozione del 16 novembre presentata da Emanuele Fiore del gruppo “Popolo, Riforme e Libertà”, Maurizio Maggioni capogruppo del “Partito Democratico”, Santo Cascio del gruppo “Progetto In Comune” avente come oggetto l’aggiornamento e l’ampliamento dell’Indagine epidemiologica nell’area di ricaduta degli inquinanti dell’inceneritore attualmente gestito da Neutalia. Di seguito il testo inviato dalle due forze politiche.

Secondo l’Instiute for Global Health con sede a Barcellona, che monitora ogni anno l’impatto dell’inquinamento su più di mille città europee, Busto Arsizio è al 19esimo posto per inquinamento in Europa e all’11esimo posto in Italia per i suoi livelli d’inquinamento atmosferico. Non ha alcun senso tenere aperto un inceneritore inutile e obsoleto che contribuisce in maniera importante all’inquinamento della zona in cui viviamo.

Il “Piano di Sviluppo 2020-2027” della società Neutalia è chiaro. Servono interventi costosi per il controllo e la diminuzione delle emissioni: interventi ritenuti dalla stessa società inderogabili. Non ha motivo di continuità il mantenimento nei confronti del vecchio, obsoleto e inadeguato impianto di Borsano con la prospettiva di una proroga fino al 2047. È l’ennesima beffa, nei confronti dei borsanesi e di tutti i cittadini del territorio. Il profitto è diventato il vero valore da seguire, non la salute.

Appoggiamo quindi con forza le richieste del Comitato No-Inceneritore e dei gruppi consiliari di minoranza volte all’attuazione in tempi brevi dell’Indagine Epidemiologica e invitiamo il Sindaco Antonelli e le Istituzioni preposte, ATS in testa, a farsi finalmente garanti della salute dei cittadini.

Auspichiamo pertanto che la coscienza di chi governa, di chi gestisce la sanità e di chi pensa al profitto possa ragionevolmente convenire che la nostra salute non è barattabile: l’inceneritore va chiuso!

Europa Verde busto Arsizio, referente Loris Morgano,

Provinciale Europa Verde, Massimiliano Balestrero-Maurizia Punginelli

Sinistra Italiana, referente Dario Ferrari