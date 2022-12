Eventi per bambini nel ponte dell’Immacolata del 8, 9, 10, 11 dicembre tra Varese e provincia

L’Immacolata, come vuole la tradizione, accende ufficialmente le feste di Natale con feste a tema e nuovi giochi di luce tutti da scoprire dai Giardini Estensi alle sponde del Lago Maggiore.

Per i bambini anche tanti spettacoli e laboratori da condividere con mamma e papà ed passeggiate, persino al contrario, da sperimentare. Attenzione però al meteo: le previsioni annunciano precipitazioni, forse neve, soprattutto per le giornate di sabato e domenica. Si consiglia di verificare con gli organizzatori la conferma degli eventi all’aperto.

EVENTI

VARESE – Tutto pronto per il Natale “brillante” dei Giardini Estensi: Impalcature montate, l’inaugurazione sarà l’8 dicembre alle ore 18 e lo spettacolo sarà visibile sino al 17 gennaio – Scopri di più

ARSAGO SEPRIO – Con il “Natale nel bosco” ad Arsago Seprio arriva il magico villaggio natalizio, sabato e domenica weekend ricco di lucine, attività creative, musica ma anche vin brûlé, cioccolata e caldarroste e la partecipazione di Babbo Natale. L’evento è organizzato dalla Pro Loco, in sinergia con le altre associazioni di Arsago Seprio – Il programma

GEMONIO – Due giorni di eventi natalizi l’8 e l’11 dicembre nel cuore del paese: nel pomeriggio dell’Immacolata arriva Babbo Natale e si accendono le luminarie, domenica pedalata e tanti spettacoli – Scopri di più

CARAVATE – Da giovedì a sabato c’è la Grande Fiera di Natale con un Villaggio dedicato ad arte, sport e artigianato. Tante le attività in programma con musica, spettacoli e iniziative per i bambini – Tutto il programma

CASSANO VALCUVIA – Domenica a Cassano Valcuvia si va a spasso con l’asinello per la Festa di santa Lucia

con un pomeriggio di festa organizzato dall’associazione Serendipità – Il programma

SOMMA LOMBARDO – L’associazione La casa di Mago Merlino Odv propone da giovedì a sabato la festa Natale in Fattoria con tante attività per i bambini – L’evento

VARESE – Le casette in legno, la renna luminosa e l’ufficio di Babbo Natale: a Varese in piazza Monte Grappa c’è il villaggio natalizio – Tutte le informazioni

LEGGIUNO – Le Lucine di Natale 2022 accendono un percorso fatto di migliaia di lucine a led, decorazioni e installazioni capaci di far sognare grandi e piccini. Cioccolata e vin bruè, oltre alla pista di pattinaggio e un percorso tra i presepi del paese – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Prosegue il Natale di Busto Arsizio con tanti eventi per bambini e, domenica il trenino di Natale che collega il centro ai principali parcheggi propone un tour alla scoperta dei principali presepi della città– Tutte le informazioni

BESOZZO – Sabato 10 dicembre, dalle ore 15.30 al Parco del Cioss (Besozzo superiore) ci sarà Babbo Natale a cavallo ad aspettare i più piccoli con caramelle, cioccolata calda per tutti a cura del Comitato Portaccia. I bambini potranno anche fare un giro sui pony. In caso di maltempo l’evento si terrà sotto il portico del Palazzo Comunale – Tutte le informazioni

CUNARDO – Giovedì 8 dicembre è giornata di festa promossa dalla Pro loco per l’accensione dell’albero – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Torna il Presepe Sommerso assieme a tanti eventi per il Natale, tra cui domenica 11, alle 15, esibizione del gruppo musicale “Piva Rock Band” con il loro repertorio di musiche natalizie rivisitate in chiave rock tra modernità e tradizione. – Tutte le informazioni

TRADATE – All’EcoPlanetario del Parco Pineta per ammirare Il cielo di Natale con un nuovo viaggio per piccoli astronauti domenica 11 dicembre, in diversi turni, per bambini tra i 6 e i 10 anni, o per ragazzi dai 9 anni in su – Come partecipare

STRESA – Giostre, luci e la grotta di Babbo Natale: “Il Natale di Stresa sarà il più magico del Lago Maggiore”. Sul Lago Maggiore si accende la magia del Natale. Tra le novità del 2022 lo Stresa Christmas Show, lo spettacolo di luci e luminarie che colorerà la facciata del Municipio – Scopri di più

STORIE E SPETTACOLI

GALLARATE – Lo spettacolo per bambini e famiglie Gli omini rossi e Babbo Natale della compagnia Mattioli va in scena al Teatro delle arti di Gallarate sabato 10 dicembre alle ore 15.30 ed è liberamente ispirato agli Uomini rossi di Pef – Lo spettacolo

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Domenica 11 dicembre alle ore 16.15 c’è un nuovo appuntamento con la rassegna di teatro per ragazzi Bim Bum Bam a cura di progetto Zattera Teatro: all’Auditorium di Maccagno va in scena Cappuccetto russa, spettacolo di Elis Ferracini e Allegra Brigata. Ingresso gratuito – Scopri di più

VARESE – Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare chiude Generazione Giovani domenica 11 dicembre alle ore 16: Marina De Juli sarà sul palco della Cooperativa di Biumo e Belforte per la lettura scenica e interattiva del capolavoro di Sepulveda. E poi merenda per tutti – Il programma

BESANO – Domenica 11 dicembre alle 14 nel parco di Villa Azzurra, è in programma lo spettacolo teatrale “La vera storia di Babbo Natale” con la compagnia Intrecci teatrali e Andrea Gosetti. Lo spettacolo è adatto a tutta la famiglia e ai bambini a partire dai 3 anni – Come partecipare

SARONNO – Giovedì 8 dicembre in sala Nevera è in programma lo spettacolo “Antico racconto di Natale” del Teatro dei Burattini di Como – Scopri di più

SARONNO – Domenica 11 dicembre in centro città, dalle 15:30 alle 18, c’è uno spettacolo di animazione che vedrà la presenza di babbo natale, accompagnato dalle renne e dagli elfi, che distribuiranno caramelle e dolcetti ai bambini presenti – L’articolo

GAVIRATE – Arrivano le Favole della buonanotte alla Corte delle Meraviglie in via Mentana 6 mercoledì 7 dicembre dalle 20.30 alle 22 – L’iniziativa

VARESE – Ultimo appuntamento della stagione con la rassegna di Cinema per ragazzi CinemaKids di Filmstudio90 propone per domenica pomeriggio al Cinema Nuovo “Lo schiaccianoci e il flauto magico” la nuova versione di una favola classica senza età, ideale per entrare nel clima natalizio – La rassegna

LEGNANO – Tra le proposte della Biblioteca di Legnano per i bambini, l’11 dicembre alle 10.30 alla Sala Ratti, in occasione della proiezione del film “La befana vien di notte 2 – le origini” si terrà la presentazione dell’omonimo libro di Sarah Spinazzola – Qui il programma

CARDANO AL CAMPO – Sabato pomeriggio alle ore 16 in biblioteca c’è Natale con Gianni… Rodari, letture teatrali per bambini dai 5 ai 10 anni a cura di Pandemonium Teatro presso la Biblioteca. Ingresso libero e gratuito – L’iniziativa

VENEGONO SUPERIORE – Venerdì 9 dicembre alle 16.30 in biblioteca c’è Natale tra le pagine” con gli amici di Parole in viaggio e tante letture a tema natalizio per bambini tra 5 e 10 anni – L’appuntamento

BUSTO ARSIZIO – Sabato mattina in Biblioteca c’è Emergenza in Lapponia, letture per bambini e bambine da 3 a 8 anni – La locandina

ANGERA – Alla “Kapannina” letture animate per i più piccoli tutti i sabati a partire dalle ore 16 lo spazio culturale di via Verdi ospita ad Angera i piccoli dagli 0 ai 6 anni per un’ora di lettura animata ad alta voce. – Scopri l’iniziativa

PATTINARE SUL GHIACCIO

VIGGIÙ – Ha aperto domenica scorsa la pista di pattinaggio nel parco di Villa Borromeo per Viggiù on Ice – Scopri il Natale a Viggiù

CUASSO AL MONTE – Dal 3 dicembre riapre la pista del ghiaccio in piazza dell’Anfiteatro, in prossimità del Municipio, a cura di associazione On – Leggi qui

GORLA MAGGIORE – Da sabato 26 novembre a domenica 8 gennaio, a Gorla Maggiore si pattina come nelle grandi città grazie alla pista di ghiaccio inaugurata da poco in via Sabotino, luogo di aggregazione e socialità. Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Oltre allo spettacolo di luci sul lago e alla Babbo running di giovedì, in riva al Lago c’è la Pista di pattinaggio su ghiaccio – Il Natale a Porto Ceresio

LAVENA PONTE TRESA – Ha aperto sabato 26 novembre la pista di pattinaggio in piazza Sangiorgio, tra lago e luminarie – Leggi qui

VARESE – Ai Giardini Estensi è già in funzione la pista di pattinaggio su ghiaccio

GALLARATE – Sabato si accendono le luci di Natale, con un momento di festa, anticipato anche dall’apertura della pista da ghiaccio, per il secondo anno allestita tutto intorno all’albero di Natale illuminato. – Tutte le informazioni

LEGNANO – La pista di pattinaggio “Legnano ice park” è aperta nel parcheggio di via Gilardelli dall’1 dicembre al 31 gennaio nei giorni feriali dalle 15.30 alle 19.30 e dalle 21 alle 23; il sabato, la domenica, i giorni festivi e prefestivi dalle 10.30 alle 12. 30, dalle 15.00 alle 19.30 e dalle 21.00 alle 23.30 – Qui il programma

ROVELLASCA – La pista di pattinaggio su ghiaccio è in piazza Santa Maria Assunta – Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Attività creativa, gratuita e condivisa, genitori e figli insieme, giovedì 8 dicembre alle ore 15.30 in piazza De Salvo con il laboratorio per bambini che apre Il Natale dello Yak alle Bustecche – Come partecipare

VARESE – Giovedì 8, sabato 10 e domenica 11 dicembre a Villa panza, dalle ore 11 e alle 15, i più piccoli potranno cimentarsi nell’attività creativa “È Natale. Naturalmente”, che vedrà protagonista la natura esposta a Villa Panza – Scopri i dettagli

CASTELSEPRIO – Domenica 11 dicembre, alle ore 14.30, i bambini dai 5 ai 9 anni sono invitati al Monatero di Torba per il laboratorio “La natura si fa presepe”, della durata di un’ora e mezza e su prenotazione obbligatoria e preceduto da una piccola escursione – Scopri di più

LUINO – Venerdì 9 dicembre alle ore 16:30 la Biblioteca Civica di Luino propone ai bambini dagli 8 agli 11 anni un laboratorio creativo gratuito su Umberto Boccioni tenuto da Carmen Bucca – Come iscriversi

TRADATE – Sabato 10 dicembre ore 10 in Biblioteca Frera Nati per la musica propone ai bambini nella fascia di età 0-3 anni e i loro genitori letture e musica a cura degli operatori e volontari NPL della biblioteca – L’evento

ANGERA – Sabato mattina alle 10 la biblioteca di Angera invita i bambini per un Laboratorio pazzosko con Paola Zarini dove scoprire buffi personaggi per poi provare a costruirne uno – L’iniziativa

VEDANO OLONA – Appuntamento con la”BiblioNatalizia” sabato 10 dicembre dalle 16 alle 17 con letture di Natale e lavoretto per i bambini dai 4 agli 8 anni, in aula studio al piano terra della villa Fara Forni. Attività è gratuita con prenotazione all’indirizzo mail: biblioteca@comune.vedano-olona.va.it.

IL CONCORSO – È dedicato all’acqua, il concorso proposto da Alfa a bambini e ragazzi di tutte le scuole elementari e medie della provincia. Per partecipare bisogna realizzare degli elaborati ispirati alla flora e alla fauna del territorio e inviarli entro il 28 febbraio 2023 – Ecco come partecipare

NATALE 2022 – “L’attesa è la vera magia”: raccontateci la vostra attesa del Natale

Un’iniziativa che Varesenews e il gruppo V2 Media, in collaborazione con TIGROS, lanciano ai lettori: scriviamo insieme la storia della nostra attesa del Natale – Scopri di più

ESCURSIONI

VARESE – Da Fogliaro al Sacro Monte camminando all’indietro: è la curiosa “camminata” proposta a favore dell’associazione “Il Pezzettino” che si occupa di bambini traumatizzati. Appuntamento l’8 dicembre – Scopri di più

BESANO – L’8 dicembre è in programma una camminata con Babbo Natale al Colle San Martino con partenza alle 14.30 dalla piazza della chiesa – Come partecipare

VARESE – Alla scoperta della città con “Viaggio in Famiglia”, un progetto firmato Archeologistics che conta tre taccuini con tre guide d’eccezione per conoscere i luoghi più belli e significativi di Varese pensate soprattutto per i più piccoli – Scopri di più

MONTE CARZA – Sulla cima del Monte Carza è possibile ammirare il panorama sul Lago Maggiore seduti sulla nuova panchina gigante del Verbano. Info

OASI ZEGNA – Un’idea per una gita autunnale fuori porta? All’Oasi Zegna è il momento del Foliage. Gli alberi si tingono dei colori caldi dell’autunno e questo è uno dei periodi migliori per visitare quest’area immersa nella natura – L’articolo

VARESE-RASA: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° – Come arrivarci

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona – Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale – L’idea

MAMMA E PAPA’

VARESE- Una riflessione sulla famiglia partendo dal cinema è il tema dell’incontro promosso dall’Associazione culturale europea del Ccr di Ispra, dal Circolo degli artisti di Varese, dalla Fondazione del Varesotto per l’ambiente, il territorio e la coesione sociale oltre che dal Miv domenica mattina – L’iniziativa

VARESE -MALNATE – Ripartono le iniziative gratuite del progetto Re-Start a sostegno della genitorialità, con incontri di gruppo e possibilità per le mamme e i papà di accedere a percorsi personalizzati – Scopri di più

CARNAGO – A partire da giovedì 10 novembre è in programma Genitori (im)perfetti e consapevoli, un ciclo di quattro incontri gratuiti rivolto a genitori di figli adolescenti e preadolescenti che vogliono migliorare la relazione con i propri figli. Tutte le informazioni

AZZATE – Allo Stendipanni, il mercatino solidale delle Mamme in cerchio un regalo per Natale è anche per il pianeta, con tanti giochi e libri usati, in ottime condizioni e confezionati con cura per un Natale green all’insegna del riso e del riciclo – L’articolo

DOTE SCUOLA – BUONO SCUOLA – Aperto dal 24 novembre il bando per il Buono scuola 2022 per il contributo elargito da Regione Lombardia per le rette scolastiche di primarie o secondarie. Tutte le domande ammissibili saranno accolte, c’è tempo fino al 21 dicembre – A chi spetta e come presentare la domanda