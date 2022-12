Eventi per bambini nel weekend del 16,17 e 18 dicembre tra Varese e provincia

Atmosfera natalizia tutta da vivere per le famiglie in questo fine settimana, l’ultimo prima della Festa più attesa dell’anno. Tantissime lucine da ammirare fanno da cornice a spettacoli, laboratori, giochi e e feste in molte città.

Date le incerte previsioni meteo si consiglia di verificare con gli organizzatori la conferma degli eventi all’aperto.

EVENTI

VEDANO OLONA – A Vedano Olona il Natale si trasforma con la magia di Harry Potter. Domenica 18 dicembre tutto il centro del paese si trasformerà per un’originale festa di Natale dove non mancheranno le bancarelle degli hobbisti, i negozi aperti, punti ristoro e un trenino che partirà dal binario 9 e ¾ – Tutte le informazioni

MALNATE – Tutto pronto per la giornata di MalnatèNatale. Domenica un’intera giornata di divertimento, giochi per i bambini e per i grandi, mercatini. Organizza il Vespa Club insieme al Comune – Tutte le informazioni

VARESE – Domenica si fa festa con Natale alle Bustecche tra musica, spettacoli e creatività. Una parata per le vie del quartiere ma anche canti natalizia, improvvisazione rap con Kaso e spettacoli per bambini – Il programma

MORNAGO – Sabato 17 dicembre dalle 14 alle 19 a Mornago sarà possibile incontrare Babbo Natale. L’evento si svolgerà alla Cascina Bosco Grosso dalle 14 alle 19 e ci saranno truccabimbi, lavoretti di carta, varie attività ludiche e giro in pony. Tutte le informazioni

AZZATE – Nel centro storico di Azzate una grande festa di Natale. Giochi antichi, visita al presepe, sfida di scacchi, musica, cibo caldo e visita guidata al palazzo comunale nel ricco pomeriggio organizzato da amministrazione e Pro Loco – Tutte le informazioni

MONVALLE – tanti laboratori per bambini sabato in biblioteca, sia al mattino che nel pomeriggio e dopo pranzo, alle ore 14, tutti in giro in bicicletta con Babbo Natale per il paese e infine un nuovo spettacolo all’albero luminoso alle 18 – L’articolo

BRISSAGO VALTRAVAGLIA – Sabato si festeggia il Natale con la tombola e, per la gioia dei più piccini, gli agricoltori accompagneranno Babbo Natale con il trattore per le strade del paese – Tutto il programma

SALTRIO – A Saltrio una domenica di festa con il mercatino di Natale, giochi, musica e spettacoli. Domenica 18 dicembre il paese si anima con una giornata di eventi natalizi, dal mercatino alla corsa dei Babbo Natale, con musica, spettacoli e giochi per i bambini – Tutte le informazioni

CUNARDO – A Cunardo la magia delle lucine accende il Natale dedicato a Giada e Alessio. Domenica 18 dicembre, dalle 16 alle 20, la famiglia Santandrea aprirà i cancelli del suo giardino incantato, dove ad aspettare i bambini ci saranno Babbo Natale e i suoi elfi che riceveranno le letterine – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – A Porto Ceresio tanti presepi in Sala Luraschi e per le vie del paese. Domenica 18 dicembre alle 16,30 in Sala Luraschi si inaugura la 16esima edizione della Mostra dei presepi e apre la passeggiata con tante natività da scoprire per le vie del borgo – Tutte le informazioni

CASTRONNO – All’area feste di Castronno arriva Babbo Natale. Domenica 18 dicembre dalle 10 alle 17 grandi e bambini saranno intrattenuti dalle tante iniziative organizzate dalla Pro Loco di Castronno – Tutte le informazioni

LUINO – Al centro del Parco Ferrini di Luino è apparsa la Casa di Babbo Natale, pronta a regalare divertenti e speciali appuntamenti per tutto il periodo delle feste a tutti i bimbi del territorio – L’articolo

LONATE POZZOLO – Tra Babbo Natale e la musica della Filarmonica, il Natale in piazza a Lonate Pozzolo. Appuntamento a domenica 18 dicembre in piazza Sant’Ambrogio – Tutte le informazioni

CARONNO VARESINO – Un trattore con il cappello di Babbo Natale annuncia la festa a Caronno Varesino. Appuntamento domenica 18: giochi e bevande calde dalle ore 14.30 al Rifugio Felicità, piazza Rodari, incrocio via Montello, per la gioia dei bambini – Tutte le informazioni

VARESE – Open Day e Festa di Natale alla Scuola Primaria Settembrini di Varese. Un vero viaggio tra le aule con le presentazioni dei singoli corsi e progetti, la proposta didattica e formativa – Tutte le informazioni

MARNATE – A Marnate il Natale arriva di corsa. Domenica 18 dicembre a Marnate è in programma una giornata di festa per il Natale, fra mercatini, musica, brindisi e la corsa dei Babbo Natale – Tutte le informazioni

SARONNO – sabato alle 16.30 in piazza libertà gli auguri dell’amministrazione comunale, con cioccolata calda e panettone per tutti, offerti dalla Pro Loco e per tutto il pomeriggio, dalle 16 alle 18, nelle vie del centro, quattro trampolieri che si esibiranno in una parata itinerante, accompagnati da un sottofondo musicale – L’articolo

BUSTO ARSIZIO – Prosegue il Natale di Busto Arsizio con tanti eventi per bambini e, domenica il trenino di Natale che collega il centro ai principali parcheggi propone un tour alla scoperta dei principali presepi della città– Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Torna il Presepe Sommerso assieme a tanti eventi per il Natale, tra cui sabato pomeriggio il Concerto con i “Piccoli Cori Valcuvia” diretti da Margherita Gianola e domenica 18, dalle ore 15.00, Babbo Natale aspetta grandi e piccini nella sua casa in compagnia dei suoi elfi e dei simpaticissimi “Trampolieri tra le Nuvole” – Tutte le informazioni

TRADATE – All’EcoPlanetario del Parco Pineta per ammirare Il cielo di Natale con un nuovo viaggio per piccoli astronauti domenica 18 dicembre, in diversi turni, per bambini tra i 6 e i 10 anni, o per ragazzi dai 9 anni in su – Come partecipare

STRESA – Giostre, luci e la grotta di Babbo Natale: “Il Natale di Stresa sarà il più magico del Lago Maggiore”. Sul Lago Maggiore si accende la magia del Natale. Tra le novità del 2022 lo Stresa Christmas Show, lo spettacolo di luci e luminarie che colora la facciata del Municipio – Scopri di più

LEGNANO – Torna il Christmas Book party per i bambini sabato il 17 dicembre, dalle 10.30 alle 13 nella sala “Marinoni” della Biblioteca di Legnano per i bambini – Qui il programma

VARESE – Le casette in legno, la renna luminosa e l’ufficio di Babbo Natale: a Varese in piazza Monte Grappa c’è il villaggio natalizio – Tutte le informazioni

LEGGIUNO – Le Lucine di Natale 2022 accendono un percorso fatto di migliaia di lucine a led, decorazioni e installazioni capaci di far sognare grandi e piccini. Cioccolata e vin bruè, oltre alla pista di pattinaggio e un percorso tra i presepi del paese –Tutte le informazioni

STORIE E SPETTACOLI

BESOZZO – La magia del Natale invade le strade di Besozzo con Acrobati, trampolieri luminosi, equilibristi e tutti gli artisti di strada dello spettacolo On The Road, sabato pomeriggio in piazza Primo Maggio con personaggi natalizi e truccabimbi – Leggi qui

VARESE – Teatro circo allo Spazio Kabum di via Guicciardini che per domenica pomeriggio propone lo spettacolo “La madre e la figlia strega“, introdotto da una merenda alle 16.30 e concluso da un brindisi natalizio – L’evento

BUSTO ARSIZIO – Domenica pomeriggio al Teatro Sociale Delia Cajelli va in scena Bobo, Babbo e il mistero di Natale, spettacolo per bambini dell’Arca di Noe per la rassegna di Teatro per famiglie “Primi applausi” – Lo spettacolo

SARONNO – Lo spettacolo “Antico racconto di Natale” del Teatro dei Burattini di Como in scena domenica pomeriggio al Performing Arts Village, nel quartiere Prealpi. Uno show per bambini con burattini di legno, con temi reinterpretati presi dai vangeli apocrifi e dalla tradizione popolare. – L’articolo

LUINO – Venerdì pomeriggio alle 16.30 in biblioteca c’è lo spettacolo “Dov’è finito Babbo Natale”, per bambini dai 5 anni – Leggi qui

ANGERA – sabato pomeriggio alle ore 15.30 la biblioteca invita i bambini per lo spettacolo di Marionette “Cappuccetto dei colori “a cura della Compagnia Roggero – Leggi qui

ARONA – Sabato 17 dicembre ore 16.30 presso Cine-teatro San Carlo in Via Don Minzoni 17 è in programma lo spettacolo “Il paese senza parole” con Marianna Batelli e Alessandro Rossi – Lo spettacolo

ANGERA – Alla “Kapannina” letture animate per i più piccoli tutti i sabati a partire dalle ore 16 lo spazio culturale di via Verdi ospita ad Angera i piccoli dagli 0 ai 6 anni per un’ora di lettura animata ad alta voce. – Scopri l’iniziativa

PATTINARE SUL GHIACCIO

VIGGIÙ – Ha aperto domenica scorsa la pista di pattinaggio nel parco di Villa Borromeo per Viggiù on Ice – Scopri il Natale a Viggiù

CUASSO AL MONTE – Dal 3 dicembre riapre la pista del ghiaccio in piazza dell’Anfiteatro, in prossimità del Municipio, a cura di associazione On – Leggi qui

GORLA MAGGIORE – Da sabato 26 novembre a domenica 8 gennaio, a Gorla Maggiore si pattina come nelle grandi città grazie alla pista di ghiaccio inaugurata da poco in via Sabotino, luogo di aggregazione e socialità. Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Oltre allo spettacolo di luci sul lago e alla Babbo running di giovedì, in riva al Lago c’è la Pista di pattinaggio su ghiaccio – Il Natale a Porto Ceresio

LAVENA PONTE TRESA – Ha aperto sabato 26 novembre la pista di pattinaggio in piazza Sangiorgio, tra lago e luminarie – Leggi qui

VARESE – Ai Giardini Estensi è già in funzione la pista di pattinaggio su ghiaccio

GALLARATE – Sabato si accendono le luci di Natale, con un momento di festa, anticipato anche dall’apertura della pista da ghiaccio, per il secondo anno allestita tutto intorno all’albero di Natale illuminato. – Tutte le informazioni

LEGNANO – La pista di pattinaggio “Legnano ice park” è aperta nel parcheggio di via Gilardelli dall’1 dicembre al 31 gennaio nei giorni feriali dalle 15.30 alle 19.30 e dalle 21 alle 23; il sabato, la domenica, i giorni festivi e prefestivi dalle 10.30 alle 12. 30, dalle 15.00 alle 19.30 e dalle 21.00 alle 23.30 – Qui il programma

ROVELLASCA – La pista di pattinaggio su ghiaccio è in piazza Santa Maria Assunta – Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

BUSTO ARSIZIO – La tombola dei tessuti è la nuova Giocomerenda in programma al Museo del Tessile di Busto Arsizio. Attività gratuita su prenotazione per bambini dai 4 ai 12 anni domenica 18 dicembre dalle ore 15 per il ciclo “Domeniche ai musei” – Scopri di più

BESOZZO – Una giornata per i più piccoli Aspettando il Natale sabato 17 dicembre a Besozzo presso l’Associazione Vita Nuova Aps, in via Leonardo Da Vinci 4 con attività e laboratori gratuiti dalle 11 alle 18 – Tutto il programma

TRADATE – Storie sotto l’albero a cura del gruppo Voci di Carta Venerdì 16 dicembre alle ore 16:30 in Biblioteca Frera e, a seguire, un laboratorio creativo a tema – L’evento

TRADATE – Il Servizio Affidi della cooperativa Proges e l’Ambito Distrettuale di Tradate hanno il piacere di ospitare, presso Villa Truffini, la creazione delle Città Infinita. La performance partecipata, gratuita è aperta a grandi e piccini si svolgerà sabato 17 e domenica 18 – La Locandina

SAMARATE – Sabato è Natale in biblioteca, con letture e laboratori natalizia per bambini dai 4 ai 7 anni – Come prenotare

ARONA – Doppio appuntamento ad Arona per i più piccoli: al museo e in biblioteca si terranno dei laboratori dedicati al Natale. L’articolo

IL CONCORSO – È dedicato all’acqua, il concorso proposto da Alfa a bambini e ragazzi di tutte le scuole elementari e medie della provincia. Per partecipare bisogna realizzare degli elaborati ispirati alla flora e alla fauna del territorio e inviarli entro il 28 febbraio 2023 – Ecco come partecipare

NATALE 2022 – “L’attesa è la vera magia”: raccontateci la vostra attesa del Natale

Un’iniziativa che Varesenews e il gruppo V2 Media, in collaborazione con TIGROS, lanciano ai lettori: scriviamo insieme la storia della nostra attesa del Natale – Scopri di più

ESCURSIONI

VARESE – Alla scoperta della città con “Viaggio in Famiglia”, un progetto firmato Archeologistics che conta tre taccuini con tre guide d’eccezione per conoscere i luoghi più belli e significativi di Varese pensate soprattutto per i più piccoli – Scopri di più

MONTE CARZA – Sulla cima del Monte Carza è possibile ammirare il panorama sul Lago Maggiore seduti sulla nuova panchina gigante del Verbano. Info

OASI ZEGNA – Un’idea per una gita autunnale fuori porta? All’Oasi Zegna è il momento del Foliage. Gli alberi si tingono dei colori caldi dell’autunno e questo è uno dei periodi migliori per visitare quest’area immersa nella natura – L’articolo

VARESE-RASA: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° – Come arrivarci

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona – Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale – L’idea

MAMMA E PAPA’

CASTRONNO – Aule tematiche e armadietti per ogni studente: novità alla scuola media di Castronno. L’open day di venerdì 16 dicembre alle ore 18 della secondaria di primo grado De Amici sarà l’occasione per presentare tutti i vantaggi delle flipped classroom – Scopri di più

VareseNews offre a scuole e genitori uno spazio dedicato alla presentazione delle scuole in vista delle iscrizioni a gennaio – Scopri qui gli open day in programma

VARESE -MALNATE – Ripartono le iniziative gratuite del progetto Re-Start a sostegno della genitorialità, con incontri di gruppo e possibilità per le mamme e i papà di accedere a percorsi personalizzati – Scopri di più

AZZATE – Allo Stendipanni, il mercatino solidale delle Mamme in cerchio un regalo per Natale è anche per il pianeta, con tanti giochi e libri usati, in ottime condizioni e confezionati con cura per un Natale green all’insegna del riso e del riciclo – L’articolo

DOTE SCUOLA – BUONO SCUOLA – Aperto dal 24 novembre il bando per il Buono scuola 2022 per il contributo elargito da Regione Lombardia per le rette scolastiche di primarie o secondarie. Tutte le domande ammissibili saranno accolte, c’è tempo fino al 21 dicembre – A chi spetta e come presentare la domanda