Eventi per bambini nel weekend del 2, 3 e 4 dicembre tra Varese e provincia

Il primo fine settimana di dicembre accende l’attesa del Natale con i calendari dell’avvento da aprire ogni mattina. E poi tanti giochi di luce da scoprire nelle piazze e nei giardini di città e paesi, spettacoli, laboratori, feste e anche qualche escursione invernale.

Le previsioni meteo annunciano tempo incerto: si consiglia di verificare con gli organizzatori la conferma degli eventi all’aperto.

EVENTI

CASTELLO CABIAGLIO – Nel borgo torna lo speciale mercatino natalizio del GiustoINperfetto, dove l’imperfezione può diventare sinonimo di qualità. Dove trovi accoglienza, propensione al prossimo e stili di vita volti al consumo critico e responsabile, con musica dal vivo e spettacoli anche per i bambini – La giornata

INDUNO OLONA – Sabato 3 dicembre apre il Villaggio di Natale con giochi nel parco di Villa Bianchi, il mercatino di Natale, bolle di sapone, stand gastronomico e un trenino che farà fare ai bambini il giro del paese – Tutto il programma

VARESE – Nella splendida cornice di Ville Ponti Creanza Christmas Market, dove ogni pezzo racconta una storia ed è il risultato della passione e della creatività di chi l’ha prodotto e con tante attività per bambini. Tutte le informazioni

VARESE – Le casette in legno, la renna luminosa e l’ufficio di Babbo Natale: a Varese inaugura il mercatino-villaggio natalizio. L’apertura mercatino è fissata per venerdì 25 novembre alle ore 16, ma l’inaugurazione vera e propria sarà sabato 26 novembre ore 17.30 con l’accensione dell’albero e il Coro Gospel. Ai giardini apre sabato la pista di pattinaggio su ghiaccio – Tutte le informazioni

VARESE – Domenica, all’interno della manifestazione Natale a Casbeno c’è Note di Natale, il concerto di Solevoci e degli alunni della primaria Carducci preparato durante il percorso scolastico Music Play finanziato dall’Associazione genitori – L’iniziativa

LEGGIUNO – Tutto pronto a Leggiuno per Lucine di Natale 2022. Sabato 3 dicembre alle 17.30 i cancelli si apriranno al pubblico per svelare un percorso fatto di migliaia di lucine a led, decorazioni e installazioni capaci di far sognare grandi e piccini. Cioccolata e vin bruè, oltre alla pista di pattinaggio e un percorso tra i presepi del paese – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Dopo l’inaugurazione si sabato scorso con l’accensione dell’albero e delle luci in centro prosegue il Natale di Busto Arsizio con tanti eventi per bambini e, per la prima volta da sabato 3 dicembre, il trenino di Natale, che dalle 15.30 alle 18.30 collegherà il centro con i principali parcheggi– Tutte le informazioni

GALLARATE – Sabato si accendono le luci di Natale, con un momento di festa, anticipato anche dall’apertura della pista da ghiaccio, per il secondo anno allestita tutto intorno all’albero di Natale illuminato. – Tutte le informazioni

BESOZZO – Si accende il Natale nella giornata di sabato, con l’accensione dell’albero in piazza e le luminarie. Il pomeriggio, appuntamento alla Chiesa di Sant’Alessandro, con la mostra di oltre 60 presepi e lo spettacolo per i più piccoli – Tutte le informazioni

BISUSCHIO – Una domenica di festa, con giochi per i bambini e il mercatino di Natale, domenica 4 dicembre – Tutte le informazioni

PORTO VALTRAVAGLIA – A Porto Valtravaglia torna “Auguri in piazza” con bancarelle, trenino, fuochi d’artificio e Babbo Natale. L’ appuntamento è per sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022, più di cento espositori selezionati oltre ad eventi. La manifestazione si chiuderà con lo spettacolo pirotecnico – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – Albero Green e giornata di eventi per domenica 4 dicembre – Tutte le informazioni

SALTRIO – A Saltrio si accende l’atmosfera delle feste con il mercatino, i panigacci e la corsa dei Babbi Natale, domenica 4 dicembre – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Torna il Presepe Sommerso e tanti eventi per il Natale: domenica il karaoke in piazza – Tutte le informazioni

TRADATE – All’EcoPlanetario del Parco Pineta per ammirare Il cielo di Natale con un nuovo viaggio per piccoli astronauti nelle domeniche del 4, 11 e 18 dicembre, in diversi turni, per bambini tra i 6 e i 10 anni, o per ragazzi dai 9 anni in su – Come partecipare

TRADATE – Sabato pomeriggio, dalle ore 16 alle 18, la Biblioteca Frera festeggia il suo 17^ compleanno con Facce da Frera, una festa con torta e possibilità di incredibili ritratti in fumetto e in foto – L’evento

MALNATE – Sabato mattina a Malnate un incontro per parlare del “Valore della Diversità” in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle Persone con Disabilità: l’associazione AILA Onlus-Ets incontra il Consiglio Comunale dei Bambini – L’iniziativa

STRESA – Giostre, luci e la grotta di Babbo Natale: “Il Natale di Stresa sarà il più magico del Lago Maggiore”. Sul Lago Maggiore si accende la magia del Natale. Tra le novità del 2022 lo Stresa Christmas Show, lo spettacolo di luci e luminarie che colorerà la facciata del Municipio – Scopri di più

LUGANO – Una giornata di festa e spettacoli per tutta la famiglia domenica pomeriggio dalle ore 14 alla Fondazione Claudia Lombardi di Lugano – I dettagli

CASSANO MAGNAGO – Un centinaio di pezzi tra robot e action figures ispirati agli anime giapponesi, che coprono vent’anni di produzione dei giocattoli: è il cuore della Japan toys exhibition all’ex chiesa di San Giulio a Cassano Magnago – Tutte le informazioni

STORIE E SPETTACOLI

BUSTO ARSIZIO – Lo spettacolo “La vera mamma di Ulisse” va in scena al teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio domenica pomeriggio e racconta le avventure e le disavventure narrate da un Ulisse bambino ad Euriclea, la sua tata. Adatto ai bambini dai 4 anni in su – Lo spettacolo

VARESE – Il penultimo appuntamento della stagione con la rassegna di Cinema per ragazzi CinemaKids di Filmstudio90 propone per domenica pomeriggio al Cinema Nuovo “Il piccolo Nicolas – Cosa stiamo aspettando per essere felici?”, animazione originale e consigliatissima che racconta l’amicizia nata dalla bizzarra incursione di un personaggio dei fumetti nella vita dei suoi disegnatori – La rassegna

BUSTO ARSIZIO – Secondo appuntamento sabato pomeriggio dalle ore 16 con la rassegna di teatro e letture animate per famiglie in Biblioteca. In scena Il Mago del freddo e del ghiaccio per bambini indicativamente dai 3 agli 8 anni – Lo spettacolo

VERGIATE – Nel pomeriggio di sabato 3 dicembre alle 14.30 la biblioteca ospita lo spettacolo di burattini Chi ha rubato l’albero di Natale? Ingresso libero e gratuito e a seguire tanti libri e dolcini in regalo per i piccoli lettori che parteciperanno allo spettacolo. Posti esauriti per il laboratorio del mattino – L’evento

GALLARATE – Domenica pomeriggio al teatro Condominio di Gallarate c’è “Babbo Natale è nei guai”, spettacolo del Family show dedicato a bambini e famiglie a tema natalizio – Lo spettacolo

TURATE (CO) – Un originale Pinocchio è portato in scena per bambini e famiglie

dall’Accademia perduta Romagna teatri domenica 4 dicembre alle ore 16.30 in Auditorium per la rassegna “C’era una volta e quindi ancora c’è” – Leggi qui

MARNATE – Evento speciale sabato 3 dicembre alle ore 11 nella Sala consigliare del Palazzo Municipale con lo spettacolo Babbo Natale e il bambino che voleva tutto, tutto, tutto! di Fabrizio Palmateatro, per bambini dai 3 ai 10 anni. Partecipazione gratuita – Tutte le info

SAMARATE – Letture natalizie per i bambini in villa Montevecchio, a cura di Samarate loves books nel primo weekend di dicembre da venerdì a domenica – Tutto il programma

SAMARATE – Doppio appuntamento sabato in biblioteca con le letture dedicate ai più piccoli a cura delle volontarie Nati per leggere: alle ore 10 per bambini da 0 a 3 anni e alle ore 11 per bambini da 3 a 6 anni – La locandina

CASORATE SEMPIONE – Doppio appuntamento sabato in biblioteca con le letture dedicate ai più piccoli a cura delle volontarie Nati per leggere: alle ore 10 per bambini da 0 a 3 anni e alle ore 11 per bambini da 3 a 6 anni – Come prenotare

ANGERA – Alla “Kapannina” letture animate per i più piccoli tutti i sabati a partire dalle ore 16 lo spazio culturale di via Verdi ospita ad Angera i piccoli dagli 0 ai 6 anni per un’ora di lettura animata ad alta voce. – Scopri l’iniziativa

PATTINARE SUL GHIACCIO

VIGGIÙ – Domenica 4 dicembre apre la pista di pattinaggio nel parco di Villa Borromeo per Viggiù on Ice – Scopri il Natale a Viggiù

CUASSO AL MONTE – Dal 3 dicembre riapre la pista del ghiaccio in piazza dell’Anfiteatro, in prossimità del Municipio – Leggi qui

GORLA MAGGIORE – Da sabato 26 novembre a domenica 8 gennaio, a Gorla Maggiore si pattina come nelle grandi città grazie alla pista di ghiaccio inaugurata da poco in via Sabotino, luogo di aggregazione e socialità. Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Oltre allo spettacolo di luci sul lago e alla Babbo running, in riva al Lago c’è la Pista di pattinaggio su ghiaccio – Il Natale a Porto Ceresio

LAVENA PONTE TRESA – Ha aperto sabato 26 novembre la pista di pattinaggio in piazza Sangiorgio, tra lago e luminarie – Leggi qui

VARESE – In attesa dell’accensione delle luminarie nel parco davanti al Comune, ai Giardini Estensi è già in funzione la pista di pattinaggio su ghiaccio

ROVELLASCA – inaugurata sabato scorso la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Santa Maria Assunta – Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

GAVIRATE – Le forme e i colori di Mondrian, laboratorio per bambini in biblioteca a Gavirate a cura di Carmen Bucca, sabato 3 dicembre a partire della ore 15 – Il laboratorio

VARESE – Si intitola Un alveare da leggere il laboratorio di scrittura e disegno ispirato all’Odissea e rivolto a bambini e genitori in programma domenica pomeriggio alla Biblioteca civica per costruire un grande libro da srotolare – Scopri di più

CASALZUIGNO – Profumo di Natale è il laboratorio per per piccoli erboristi in programma a Villa Della Porta Bozzolo domenica 4 dicembre, alle ore 15 con visita guidata e attività per creare ciascuno la propria tisana – L’iniziativa

TRADATE – Venerdì pomeriggio alle 16.30 L’Arca, società cooperativa sociale, presenta ai bambini in Biblioteca Frera L’intruso, storia di un orso arruffato con una lettura animata e laboratorio – Come partecipare

IL CONCORSO – È dedicato all’acqua, il concorso proposto da Alfa a bambini e ragazzi di tutte le scuole elementari e medie della provincia. Per partecipare bisogna realizzare degli elaborati ispirati alla flora e alla fauna del territorio e inviarli entro il 28 febbraio 2023 – Ecco come partecipare

CUNARDO – A Cunardo laboratori creativi per decorare l’albero di Natale del paese. La Pro loco di Cunardo apre le iniziative legate al Natale con laboratori creativi che si terranno nei due fine settimana del 26 e 27 novembre e del 3 e 4 dicembre. Giovedì 8 dicembre un momento di festa organizzato dalla Pro loco per l’accensione dell’albero – Tutte le informazioni

LONATE POZZOLO – In sala polivalente “Ulisse Bosisio” del monastero di S. Michele sabato mattina c’è Musichiamo in biblioteca, un momento di musica dal vivo da condividere, bambini, genitori e musicisti insieme grazie al progetto Nati per la Musica per bambini da 0 a 6 anni e le loro famiglie a cura degli insegnanti AIGAM –Tutte le info

BUSTO ARSIZIO – Siamo tutti suonati è il titolo della lettura animata e laboratorio sui suoni e sul corpo per bambini dai 3 anni in su in programma sabato mattina alle 10.30 in biblioteca con l’autrice Silvia Speranza – Scopri di più

ALBIZZATE – Letture e laboratorio di decorazioni natalizie sabato mattina dalle 10.30 alla Biblioteca di Albizzate per bambini dai 4 agli 8 anni con Zampe felici e Le amiche della biblioteca – La locandina

BRENTA – La Biblioteca invita i bambini a una lettura con laboratorio natalizio sabato pomeriggio dalle ore 15 in biblioteca. Ingresso libero ma prenotazione necessaria e merenda per tutti prima di salutarsi – L’iniziativa

ANGERA – Si intitola “Per fare un libro…ci vuole un libro” il laboratorio gratuito per bambini dai 7 ai 10 anni condotto da Paola Zarini in biblioteca sabato pomeriggio perché “guardare e immaginare è una cosa da imparare – Come prenotare

NATALE 2022 – “L’attesa è la vera magia”: raccontateci la vostra attesa del Natale

Un’iniziativa che Varesenews e il gruppo V2 Media, in collaborazione con TIGROS, lanciano ai lettori: scriviamo insieme la storia della nostra attesa del Natale – Scopri di più

ESCURSIONI

VARESE – Alla scoperta della città con “Viaggio in Famiglia”, un progetto firmato Archeologistics che conta tre taccuini con tre guide d’eccezione per conoscere i luoghi più belli e significativi di Varese pensate soprattutto per i più piccoli – Scopri di più

BUSTO ARSIZIO – Sabato 3 dicembre, dalle 9.30 alle 11.30, presso Sala Monaco della Biblioteca laboratorio di Lettura ad alta voce (ingresso da via Borroni) e, a seguire Passeggiata ad alta voce per il centro città con i Viandanti Teatranti – L’iniziativa

BESANO – Bambini dai 6 ai 12 anni A caccia di Fossili domenica sul Monte San Giorgio con Naturalis Insubria, La tana dei Curiosi e Civico Museo di Clivio. Partenza dal parcheggio degli alpini di Besano, prenotazione obbligatoria – Per maggiori informazioni

MONTE CARZA – Sulla cima del Monte Carza è possibile ammirare il panorama sul Lago Maggiore seduti sulla nuova panchina gigante del Verbano. Info

OASI ZEGNA – Un’idea per una gita autunnale fuori porta? All’Oasi Zegna è il momento del Foliage. Gli alberi si tingono dei colori caldi dell’autunno e questo è uno dei periodi migliori per visitare quest’area immersa nella natura – L’articolo

VARESE-RASA: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° – Come arrivarci

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona – Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale – L’idea

MAMMA E PAPA’

GALLARATE – Parte sabato 3 dicembre in biblioteca a Gallarate un corso di formazione per Volontari di Nati per leggere, con lo scopo di promuovere la pratica della lettura in famiglia – L’iniziativa

VARESE -MALNATE – Ripartono le iniziative gratuite del progetto Re-Start a sostegno della genitorialità, con incontri di gruppo e possibilità per le mamme e i papà di accedere a percorsi personalizzati – Scopri di più

CARNAGO – A partire da giovedì 10 novembre è in programma Genitori (im)perfetti e consapevoli, un ciclo di quattro incontri gratuiti rivolto a genitori di figli adolescenti e preadolescenti che vogliono migliorare la relazione con i propri figli. Tutte le informazioni

AZZATE – Allo Stendipanni, il mercatino solidale delle Mamme in cerchio un regalo per Natale è anche per il pianeta, con tanti giochi e libri usati, in ottime condizioni e confezionati con cura per un Natale green all’insegna del riso e del riciclo – L’articolo

DOTE SCUOLA – BUONO SCUOLA – Aperto dal 24 novembre il bando per il Buono scuola 2022 per il contributo elargito da Regione Lombardia per le rette scolastiche di primarie o secondarie. Tutte le domande ammissibili saranno accolte, c’è tempo fino al 21 dicembre – A chi spetta e come presentare la domanda

