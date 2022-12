Eventi per bambini nel weekend di Natale del 23, 24, 25 e 26 dicembre tra Varese e provincia

Le ultime caselle del calendario dell’avvento da aprire, l’attesa di Babbo Natale la notte della vigilia e i regali da scartare la mattina del 25 dicembre per poi gustare un pranzo da leccarsi i baffi sono tradizioni natalizie che i bambini vivono in famiglia. Ma non mancano occasioni speciali per vivere la magia del Natale anche per le strade e nei teatri, tra lucine colorate, storie, spettacoli, giochi, laboratori e vere proprie apparizioni tra le acque del lago o per aria, tra stelle e lucine.

EVENTI

SESTO CALENDE: sabato pomeriggio, nel giorno della Vigilia di Natale, alle ore 17, arriva Babbo Natale, non sulla slitta ma in barca, per la meraviglia di grani e piccini e tanta musica – Tutto il programma

BUSTO ARSIZIO – Prosegue il Natale di Busto Arsizio anche Venerdì 23 dicembre il trenino proporrà un tour alla scoperta dei principali presepi della città. Saranno poi numerosi gli appuntamenti dedicati ai più piccoli con Caricature di Natale in piazza Trento e Trieste e in via San Giorgio– Tutte le informazioni

VARESE – Sabato 24 dicembre c’è la PivaBabboBand di Samarcanda, una orchestra formata da oltre 20 musicisti e cantanti che vestiti da Babbo Natale suoneranno nelle vie del centro di Varese. La band poi alle ore 17.00 si sposterà ai Giardini Estensi sotto gli archi e le luci del parco mettendo in scena uno splendido concerto natalizio – Leggi di più

LAVENO MOMBELLO – Sabato 24 dicembre si entra nel vivo della tradizionale posa del Gesù Bambino nel Grande presepe sommerso, accompagnato in processione al termine della Santa Messa delle ore 21.00. Lunedì 26 dicembre ci sarà un pomeriggio in allegria –Tutte le informazioni

LUCINE DI NATALE – Giochi di luce proiettati sui palazzi simbolo della città o su intere vie e migliaia di lucine che disegnano interi scenari o nuovi architetture tra case e giardini: sono magie che contribuiscono a rendere speciale il clima natalizio. Ve ne suggeriamo alcune da ammirare durante le Feste – Dove ammirarle

VEDANO OLONA – A Vedano Olona arriva Babbo Natale e porta i doni di casa in casa. Babbo Natale con i suoi elfi passerà a portare i doni che genitori e nonni potranno consegnare in sala consiliare nelle giornate del 22, 23 e 24 dicembre – L’iniziativa

BAVENO – Alle 20,30 della Vigilia, sabato 24 dicembre, Babbo Natale arriverà direttamente dall’Isola Superiore a bordo dell’imbarcazione tipica dei pescatori del Lago Maggiore – L’iniziativa

DUMENZA – Sabato 24 dicembre ore 15:00 in Piazza Diaz scambio dei tradizionali auguri con l’Avis Valdumentina e con la collaborazione della Stalla delle Rondinelle di Giornico. Babbo Natale in questa occasione girerà per la valle a portare doni a nonni e piccini – Leggi di più

SPETTACOLI

CASSANO VALCUVIA – Antivigilia al Teatro di Cassano Valcuvia per lo spettacolo “Come bambini”. Teatro periferico invita le famiglie a festeggiare il Natale la sera del 23 dicembre alle 21 con uno spettacolo seguito da brindisi e panettone – Lo spettacolo

LEGNANO – Venerdì 23 dicembre dalle 15 il centro storico di Legnano sarà animato dall’animazione itinerante “Musica e danza… la ballerina sul carillon”, mentre il 24 dicembre l’appuntamento è con le “Pive di Natale” a cura del Corpo Bandistico Legnanese dalle ore 16.30 – Tutto il programma

VARESE – Preghiera per la pace al tradizionale presepe vivente a Varese la sera dell’antivigilia di Natale nelle vie attorno alla Basilica di San Vittore, animate da un villaggio che richiama la tradizione del presepe – Tutte le informazioni

LUINO – Al centro del Parco Ferrini di Luino è apparsa la Casa di Babbo Natale, pronta a regalare divertenti e speciali appuntamenti per tutto il periodo delle feste a tutti i bimbi. Sabato 24 per la Vigilia di Natale alle ore 15 fa da cornice ad “Arte, magia e fuoco”: emozionante spettacolo di arte di strada per festeggiare insieme la Vigilia di Natale – L’articolo

VARESE – La sera di Natale, 25 dicembre, alle 18, la grande arcata ai Giardini Estensi sarà percorsa da un angelo di luce sulle note dell’Adeste Fidelis. Una grande struttura di luce interpretata da una attrice attraverserà la galleria accogliendo i visitatori come un raggio: uno spettacolo unico che vuole essere segno di speranza per il futuro, lasciando un messaggio di pace e amore per tutti – Scopri di più

VENEGONO INFERIORE – Venerdì 23 dicembre alle 15,30 c’è Aspettando Babbo Natale alla Biblioteca di Venegono Inferiore, una lettura animata per tutti i bambini a partire dai 6 anni – L’iniziativa

VARESE -Dalla Comunità il Pezzettino InCanti di Natale, la narrazione che cura abbraccia la città con una magica storia di Natale, recitata e cantata dal vivo dagli attori de Il teatro del Sole mercoledì 28 dicembre alle ore 15.30 in Salone Estense – Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

PATTINARE SUL GHIACCIO -Pattinare sul ghiaccio è una delle attività preferite da bambini e ragazzi durante le Feste natalizie. Scuole chiuse, tanto tempo libero a disposizione e diverse iniziative, nelle città e in alcuni paesi del Varesotto, per avvicinarsi a questo sport invernale, in cornici suggestive sotto le stelle, tra mille lucine o splendidi panorami. E ci sono anche le aperture speciali dei palaghiaccio. Tutte le piste per pattinare sul ghiaccio

CANTON TICINO – Santo Stefano al Museo di Meride, per giocare con i fossili nell’Acquario triassico. Il Museo sarà aperto per il giorno di Santo Stefano dalle 13 alle 17, con ingresso scontato al 50% – Leggi qui

SUMIRAGO – Racconti d’inverno seguiti da laboratori per i bambini a Villa Molino a Sumirago nei pomeriggi del 27 e 28 dicembre in collaborazione con la cooperativa L’Aquilone – Leggi qui

IL CONCORSO – È dedicato all’acqua, il concorso proposto da Alfa a bambini e ragazzi di tutte le scuole elementari e medie della provincia. Per partecipare bisogna realizzare degli elaborati ispirati alla flora e alla fauna del territorio e inviarli entro il 28 febbraio 2023 – Ecco come partecipare

NATALE 2022 – “L’attesa è la vera magia”: raccontateci la vostra attesa del Natale

Un’iniziativa che VareseNews e il gruppo V2 Media, in collaborazione con TIGROS, lanciano ai lettori: scriviamo insieme la storia della nostra attesa del Natale – Scopri di più

ESCURSIONI

TRADATE – Racconti attorno al fuoco la notte dell’antivigilia al Parco Pineta di Tradate. L’evento che celebra in natura il solstizio d’inverno è in programma venerdì 23 dicembre alle ore 21 al Centro didattico del Parco Pineta con visita all’EcoPlanetario – Come partecipare

VARESE – Alla scoperta della città con “Viaggio in Famiglia”, un progetto firmato Archeologistics che conta tre taccuini con tre guide d’eccezione per conoscere i luoghi più belli e significativi di Varese pensate soprattutto per i più piccoli – Scopri di più

MONTE CARZA – Sulla cima del Monte Carza è possibile ammirare il panorama sul Lago Maggiore seduti sulla nuova panchina gigante del Verbano. Info

VARESE-RASA: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° – Come arrivarci

BRINZIO: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona – Leggi qui