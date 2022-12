Fa luce in garage con l’accendino ed esplode la bombola di gas: grave un cinquantatrenne a Casalzuigno

Un’esplosione si è verificata questa mattina presto in un’abitazione di Casalzuigno. Intorno alle 6.30 del mattino, un forte bagliore ha illuminato la zona, ancora al buio: sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco di Varese e un’ambulanza. L’incendio, forse causato dall’esplosione di una bombola di gas, è stato circoscritto.

Dalla prima ricostruzione dei fatti sembra che un uomo classe 1969, residente nella vicina abitazione dove è avvenuto il fatto, avesse percepito uno strano odore provenire dal vicino garage. Una volta raggiunta la rimessa il 53enne si sarebbe fatto luce con un accendino: l’odore di gas proveniva da una bombola che ha causato una violenta fiammata che ha colpito al volto l’uomo rimasto ferito in modo grave.

Sul posto è stato chiamato il 112 che ha inviato ambulanza ed elisoccorso da Como. Il ferito è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale dei Circolo di Varese dove è ricoverato in prognosi riservata per le estese ustioni riportate al volto e su parte del corpo.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e la bombola da cui si è sprigionata la fiammata.

(Articolo aggiornato alle ore 11.30)