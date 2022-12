Falegnami, grafici, operai e impiegati. Le offerte di lavoro di Synergie

Synergie Italia Agenzia per il Lavoro Spa è sempre alla ricerca di persone piene di energia e voglia di mettersi in gioco. Ogni giorno lo staff Synergie lavora per aiutare gli altri a trovare lavoro.

La cultura Synergie consiste nello stare accanto ai clienti per aiutarli a risolvere i problemi, inventando, quando occorre, delle soluzioni innovative su misura per raggiungere insieme gli obiettivi stabiliti.

Offerte di lavoro

Operai qualificati

Synergie Italia S.p.a, ricerca per multinazionale con presidi in provincia di Varese operai qualificati da inserire in qualità di: montatore meccanico, tornitore, fresatore, addetto controlli dimensionali, saldatore e operatore trattamenti termici, addetto cnc.

Si richiede

Diploma in ambito tecnico

Esperienza, anche breve, nel ruolo

Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con prospettive.

Il livello di inserimento sarà commisurato in base all’esperienza e professionalità.

Per candidarsi inviare curriculum aggiornato a: lavorovarese@synergie-italia.it

Synergie Italia Agenzia per il Lavoro SpA, filiale di Cantù, ricerca per azienda del settore metalmeccanico di COMO un

Operaio montaggio meccanico

addetto all’assemblaggio du linea di montaggio meccanico.

Luogo di lavoro: Como Ovest

Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì o su giornata (8.00-17.30) o su due turni (6.00-13.30 – 14.00-21.30)

Necessaria disponibilità a entrambe le turnazioni

Inquadramento iniziale livello D1 metalmeccanica industria: 1500 € lordi mese per 14 mensilità.

Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato di 1 mese, scopo assunzione a tempo indeterminato

Inviare la propria candidatura a cantu1@synergie-italia. it o chiamare il numero 031716058

Synergie Italia Agenzia per il Lavoro SpA, filiale di CANTU’ (CO), ricerca per azienda del settore arredamento di Cantù un:

Falegname da banco

Luogo di lavoro: Cantù

Orario di lavoro: full time su giornata dal Lunedì al Venerdì.

Si valuta iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione, scopo assunzione a tempo indeterminato.

Si valuta anche passaggio diretto a tempo indeterminato.

Retribuzione da concordare in fase di selezione in base all’esperienza e alle competenze del candidato scelto.

Inviare la propria candidatura a cantu1@synergie-italia. it o chiamare il numero 031716058

Grafico per la stampa digitale

La risorsa selezionata si occuperà, tramite l’ausilio di programmi di grafica come Photoshop e Illustrator, della creazione di progetti grafici e disegni aziendali e per conto terzi. La risorsa svolgerà anche attività di tipo operativo andando a seguire la produzione sui macchinari per la stampa.

Luogo di lavoro: provincia di Varese

Inviare la propria candidatura all’indirizzo mail tradate1@synergie-italia.it

HR assistant stage

La risorsa, in affiancamento al tutor, si occuperà di ricerca e selezione del personale, sia per la somministrazione che per il permanent, attivando tutti i canali a disposizione (annunci di lavoro, consultazione di data base per ricerca attiva, contatto con enti e istituzioni del territorio, partecipazione ad eventi, ecc.).

Inoltre supporterà lo staff nel servizio di front office, interfacciandosi con lavoratori e clienti e nella gestione delle attività amministrative legate ai dipendenti.

Luogo di lavoro: Sesto Calende

Inviare la propria candidatura all’indirizzo mail sestocalende1@synergie-italia.it

Tutte le offerte sono rivolte a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003.

Le persone interessate sono invitate a leggere l’informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679.

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004

