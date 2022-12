Fermato dai carabinieri tenta di fuggire in monopattino, nascondeva droga

Nella tarda serata del 7 dicembre scorso i Carabinieri della Stazione di Malnate, impegnati in servizio di perlustrazione e vigilanza sul territorio, hanno notato e fermato due uomini, di cui uno, per cercare di fuggire al controllo dei militari, ha tentato di scappare a bordo di un monopattino elettrico, venendo immediatamente raggiunto e bloccato.

L’uomo, un italiano di 25 anni, con precedenti, ha cercato di divincolarsi, continuando a dimenarsi e scalciare, e, soltanto al termine di una breve colluttazione, è stato fermato. Gli uomini dell’Arma hanno recuperato il portafoglio, di cui il giovane aveva tentato di disfarsi, trovando all’interno 1220,00 euro e 2 gr. di sostanza di cocaina, già suddivisa in 7 dosi.

Le operazioni di perquisizione sono proseguite presso il domicilio del fermato, dove i militari hanno ritrovato altri 3,2 gr. di cocaina, 33 gr. di marijuana, 4 bilancini di precisione e materiale vario per confezionamento. A conclusione degli accertamenti, il 25enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato libertà per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arrestato è ora agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Varese. La droga e i soldi sono stati posti sotto sequestro.