Festa al teatrino Liberty di Cassano Valcuvia per i suoi 100 anni

Un secolo di teatro a Cassano Valcuvia. Sabato sera invito alla cittadinanza di tutte le età con spettacolo e brindisi. Venerdì 23 dicembre, alle ore 21.00, presso il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia si terrà una serata all’insegna della festa e della partecipazione attiva della cittadinanza.

Sul palco cassanese andrà in scena lo spettacolo “Come Bambini” della compagnia Altre Tracce e a seguire verrà presentato il programma di iniziative previste per i 100 anni dello storico teatro comunale.

La cittadinanza è invitata a partecipare portando materiali sulla storia del piccolo ma prezioso teatro cassanese: fotografie, racconti e cimeli che la compagnia Teatro Periferico utilizzerà per organizzare un grande evento, a breve, per festeggiare il primo secolo della storica sala e celebrare il valore delle storie che l’hanno animato.

Come Bambini, portato in scena da Elisa Rossetti, è uno spettacolo adatto a tutta la famiglia, frutto dell’omonimo progetto che negli anni passati ha chiesto ai bambini di una volta, ormai adulti, di scrivere una lettera al vecchio amico d’infanzia: Babbo Natale.

Quali sono oggi i loro desideri? Quali i sogni da condividere? “Siamo stati destinatari di centinaia di lettere, scoprendo così che tutti noi abbiamo ancora voglia, se non addirittura necessità, di raccontarci. Il personaggio protagonista della nostra storia si fa portatore dei sogni di cui siamo stati destinatari, li vive in prima persona, se ne fa coinvolgere rendendo visibili e reali. Desideri che spesso non vengono nemmeno espressi perché considerati impossibili da realizzare”.

Con queste parole Valentina Maselli, autrice e regista dello spettacolo, descrive il suo Come Bambini, che vuole dare corpo e voce ai sogni, perché rendendoli visibili diventano più forti, concreti, e aprono uno spazio importante e spesso abbandonato: quello della speranza.

Ingresso 1 €, panettone e brindisi offerto dall’organizzazione.

Prenotazioni: info@teatroperiferico.it, tel. 334 118 5848/347 015 4861 (anche viawhatsApp).

http://www.teatroperiferico.it/stagione-2022-2023/