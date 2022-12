Festa Ambrì Piotta, i leventinesi vincono la Spengler Cup ai rigori

Storico successo per l’Ambrì-Piotta: il club di hockey su ghiaccio della Val Leventina – che raccoglie tanti tifosi anche in Italia e nel Varesotto – si è aggiudicato la 94a edizione della Spengler Cup, il tradizionale torneo a inviti di Davos che si disputa al termine di ogni anno solare. (foto HCAP)

La vittoria è maturata al termine della finalissima disputata contro i cechi dello Sparta Praga ma per assegnare il trofeo si è dovuti ricorrere agli shootout: i tempi regolamentari si erano infatti conclusi sul 2-2 con doppietta di Formenton per l’Ambrì e reti di Tomasek e Horak per lo Sparta, bravo ad agganciare la parità a 5′ dalla fine.

Il supplementare non ha mosso il punteggio nonostante due contropiedi micidiali dei leventinesi (Formenton e Spacek) neutralizzati dal portiere avversario. La partita è quindi andata i “rigori”: l’Ambrì è andato in vantaggio con Buergler ma poi la traversa ha respinto i tiri di Formenton e Chlapik. Lo Sparta ha sfruttato l’ultimo shootout con Thorell, unico a bucare (con un po’ di fortuna) il portiere ticinese Juvonen, ma all’ultimo tentativo è stato Inti Pestoni – con un tiro di giustezza – a regalare la coppa all’Ambrì.

Grande soddisfazione per i tantissimi tifosi giunti a Davos dalla Leventina e da tante altre parti della Svizzera (e non solo) per sostenere la squadra di coach Luca Cereda, per la prima volta sul trono della Spengler. E subito dopo la rete decisiva di Pestoni, anche nel cielo dei Grigioni è risuonata la “Montanara”.