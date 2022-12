Festa di Natale alle Piane Viscontee, scatta una foto e vinci un premio

Le Piane Viscontee faranno da cornice alle feste di Natale e accoglieranno grandi e bambini. Il CSI Montonate organizza, con il supporto degli oratori dell’Unione Parrocchiale del comune di Mornago e l’associazione Amici delle Piane, uno scambio di auguri rivolto a soci, genitori e simpatizzanti. Venerdì 23 dicembre alla cappella di San Gaetano, presepe vivente messo in scena dai ragazzi degli oratori, cioccolata calda e vin brulée e, a partire dai giorni seguenti, un’iniziativa più ampia, con una camminata tra le bellezze e i presepi della zona.

Domani, venerdì 23 dicembre, l’evento clou: scambio di auguri di Natale alla cappella di san Gaetano, a Mornago. Questo il programma: alle ore 17 ritrovo in piazza a Mornago, ore 17.30 presepe vivente al San Gaetano. Ore 18 consegna dei regali ai ragazzi del Csi Montonate.

La manifestazione di domani sarà l’occasione per dare il via a due contest, ideati per promuovere le Piane Viscontee. Il primo propone di portare al san Gaetano, entro il 6 gennaio, una cartolina con un disegno o un pensiero sul Natale . Tutti i bambini delle Scuole Materne del Comune di Mornago sono invitati a partecipare all’iniziativa.

Saranno premiate le 3 migliori opere delle classi primarie e secondarie di Mornago ed è prevista l’estrazione a premi a sorteggio tra i partecipanti.

Il secondo contest invece chiama a raccolta gli appassionati di fotografia e di social. Dal 23 dicembre fino alla fine di gennaio si potranno postare foto scattate negli angoli, nei borghi, in mezzo alle aree verdi delle Piane Vioscontee taggando, su Instagram, @pianevisconteedelvaresotto. La foto che otterrà più like vincerà un premio.

MA DOVE SONO QUESTE PIANEE VISCONTEE?

Volete approfittare delle vacanze di Natale per conoscere meglio queste zone? Abbiamo due itinerari da suggerire: il primo da San Giorgio a Vegonno al San Gaetano nella Piana di Montonate e viceversa, lungo circa 3,2 Km; il secondo, di circa 8,5 km, prevede il collegamento con la Chiesa di Santa Maria Annunciata di Brunello, Sant’Alessandro a Montonate, San Gaetano nella piana di Montonate, Sant’ Apollinare a Crosio e San Giorgio a Vegonno.

Munitevi di smartphone o macchina fotografia e andate a caccia di scorci “instagrammabili”.

«Siamo molto soddisfatti di aver promosso questa iniziativa che ha l’obiettivo di valorizzare e far incontrare le bellezze naturali del nostro territorio con le tradizioni natalizie e le diverse associazioni attive nei nostri comuni, da quelle giovanili, come CSI, oratori, scuole e asili, a più in generale tutte quelle attive nel promuovere eventi nella cornice delle Piane Viscontee del Varesotto, come Amici delle Piane», spiegano gli organizzatori

«L’iniziativa consiste da un lato nell’aver allestito il presepe all’insegna della tradizione e della sostenibilità (attraverso luci a led alimentate da pannelli solari) nella cappella votiva dedicata a San Gaetano, al centro della Piana di Montonate, coinvolgendo le diverse realtà locali, e dall’altro nell’aver pensato ad una camminata che collega le bellezza dei nostri luoghi sulle orme dei numerosi presepi che decorano i sentieri in questo periodo dell’anno, da Montonate a Vegonno, in sinergia con gli Amici della Piana di Vegonno».

«Fino al 6 Gennaio sarà quindi possibile, oltre che visitare il presepe o percorrere la camminata per bambini e ragazzi portare i loro disegni e pensieri ad abbellire la cappella del San Gaetano, con l’obiettivo di scoprire la bellezza che abbiamo vicino a noi e imparare tutti insieme a valorizzarla come merita, mentre per tutti coloro che volessero partecipare sarà aperto al contest fotografico che prevederà il coinvolgimento di una giuria d’eccezione composta dai rappresentanti delle associazioni della Provincia e dei Comuni limitrofi e che premierà i migliori tre scatti con prodotti tipici delle Piane Viscontee del Varesotto».