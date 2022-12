I Finanzieri d’Italia portano Babbo Natale nella casa famiglia di Busto Arsizio

I volontari dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia hanno organizzato per i bimbi della casa famiglia Progetto Pollicino Onlus di Busto Arsizio uno spettacolo e una merenda con tanto di Babbo Natale che ha distribuito i doni.

Martedì 13 dicembre è stato un pomeriggio diverso dal solito per i bimbi della casa famiglia.

«Come avvenuto anche lo scorso anno, siamo riusciti a fare trascorrere un pomeriggio allegro a questi bambini, organizzando per loro uno spettacolo di giochi, trucchi, bolle e a seguire gradita merenda».

«Per la gioia e felicità dei piccoli è arrivato anche Babbo Natale con le Fiamme Gialle che ha provveduto a distribuire i regali.

Ma non è finita qui, infatti quest’anno abbiamo donato alla struttura di via Palestro un divano letto, necessario per rendere più confortevole l’ambiente.

Non sono mancati momenti emozionanti: tra i bimbi presenti vi era una bimba più piccola di solo 5 mesi. Un vero tesoro, di quelli che smuove le coscienze e fa tanto riflettere sullo stato delle persone meno fortunate di altre. È stata la vera mascotte della nostra Sezione, contesa dai colleghi per averla tra le braccia».

«Per la riuscita di questo evento dobbiamo ringraziare la generosità di alcuni soci (Rino, Classe 41, Lino, Gigi, ed altri) ed ai risparmi generati dalla parsimoniosa conduzione della nostra sede – dice il presidente di ANFI, Domenico Pirri -.

Ringrazio i componenti del Consiglio Direttivo ed in particolare il consigliere Agostino Spera; persona propositiva e grande organizzatore, considerato la sua maturata esperienza presso l’Oratorio San Giuseppe di Busto Arsizio. Grazie di cuore a tutti».