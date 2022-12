A fine anno scade la norma che permette di ricevere le ricette mediche via messaggio o email. I medici lanciano un appello

La norma era stata introdotta durante l’emergenza Covid per non obbligare i pazienti ad affollare gli studi e ora i medici sono preoccupati: a fine anno scade la possibilità di inviare le prescrizioni mediche ai pazienti via email o messaggio e chiunque abbia necessità di ottenere una ricetta dovrà recarsi fisicamente nello studio medico del proprio dottore.

Un ritorno al passato che rischia di mettere in crisi la categoria dei medici di famiglia, già in difficoltà come organico e oberati dalla burocrazia, e che lanciano un appello al ministro della Salute chiedendo la proroga della ricetta dematerializzata almeno per un anno e un provvedimento che renda il suo utilizzo strutturale.

“I medici di famiglia, di continuità assistenziale e dell’emergenza territoriale – spiega Pina Onotri, segretario Generale del Sindacato Medici italiani (Smi) -, sono carenti in tutta Italia e al tempo stesso sono sempre più oberati da impropri carichi burocratici, con una sempre minore disponibilità di tempo per l’attività clinica”. Il ritorno alla ricetta cartacea così come era prima dell’emergenza Covid, conclude Onotri, “rappresenterebbe un salto indietro, causando lunghe attese negli studi medici. La soluzione temporanea che auspichiamo è quella di una proroga di almeno un anno del provvedimento”.