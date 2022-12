Fontana: “La Lombardia come un’unica grande smartland” con i 3,5 miliardi dei fondi europei

«Si sta chiudendo il ciclo di programmazione 2014-2020 e contestualmente ne stiamo avviando uno nuovo con cui siamo chiamati a porre le radici per il futuro della Lombardia: 3,5 miliardi di euro per la Lombardia per il ciclo 2021-2027». Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, ha fatto il punto della situazione sull’utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei.

L’occasione è stato l’evento, intitolato “Le radici del futuro: due settennati di sviluppo regionale, a cui hanno preso parte anche gli assessori regionali Melania Rizzoli (Formazione e Lavoro) e Massimo Sertori (Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni).

«Penso alla Lombardia – ha detto il presidente Fontana – come un’unica, grande Smartland, sempre più inclusiva e connessa dotata di infrastrutture materiali e connessioni digitali, che offre servizi di prossimità in ambito sanitario, che sostiene le specificità dei sistemi produttivi territoriali, che investe per diffondere in modo capillare i risultati degli investimenti in ricerca e innovazione».

Ci saranno dunque 1,1 miliardi di euro per finanziare politiche di ricerca, innovazione, competitività, digitalizzazione. A cui si aggiungono 640 milioni per finanziare lo sviluppo sostenibile: politiche energetiche, mobilità sostenibile, economia circolare. Altri 460 milioni per le politiche per l’occupazione, 560 milioni per l’istruzione e la formazione, 440 milioni di euro per le politiche di inclusione sociale e 210 milioni per le politiche di sviluppo territoriale.

«A queste risorse – ha concluso Fontana – si aggiungono quelle autonome regionali, in primis del Piano Lombardia, e le risorse Pnrr».