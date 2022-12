FOTONOTIZIA – Illuminazione spenta sotto i portici di via Cairoli

Una brutta sorpresa per chi si trova a dover percorrere la strada che porta agli uffici comunali e alle sedi di diverse associazioni in via Cairoli a Varese.

I fari che dovrebbero illuminare il percorso pedonale sono infatti in gran parte spenti, cosa che rende difficile l’individuazione dei campanelli e poco sicura la zona. Negli stabili di via Cairoli sono tante le associazioni che hanno la propria sede: dall’Avis all’Aido, ma anche uffici comunali come la Biblioteca dei ragazzi e i Servizi Educativi.