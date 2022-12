Francesco Gabbani sceglie il palaghiaccio di Varese per il video del brano “Natale tanto vale”

Il palaghiaccio di Varese nuovamente protagonista. Questa volta non si tratta di una cerimonia ufficiale e della visita della massima autorità dello Stato, ma di una canzone. Francesco Gabbani ha scelto proprio il nuovissimo impianto del ghiaccio di Varese, l‘Acinque Ice Arena, per ambientare il video del suo ultimo brano “Natale tanto vale”.

L’artista, che nel 2017 vinse il Festival di Sanremo con il brano Occidentali’s Karma scritto insieme ai varesini Fabio Ilacqua e Luca Chiaravalli, è tornato a guardare al Varesotto in cerca di ispirazione.

Oggi, 9 dicembre, è uscito il suo nuovo inedito, un brano natalizio malinconico e un po atipico scritto insieme a Pacifico.

Babbo Natale si ferma nella lunga notte delle consegne, tra un camino e l’altro, per saggiare la pista di ghiaccio dell’impianto varesino. Dapprima in modo approssimativo per poi diventare un provetto pattinatore.

La struttura è ben riconoscibile dagli spogliatoi sino al palazzetto con gli spalti, la volta e la pista da poco rinnovate. Gabbani rivolge il suo augurio natalizio mentre scende le scale esterne per riprendere il suo lavoro di consegna