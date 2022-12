A Francesco Pellicini il prestigioso “Premio Edoardo Ferravilla Tecoppa”: “Sono onorato”

All’artista luinese Francesco Pellicini il “Premio Edoardo Ferravilla Tecoppa” 2022, nato in ricordo dell’attore Piero Mazzarella. Il conferimento del prestigioso premio è previsto per mercoledì 7 dicembre, presso il PoliTeatro milanese di Viale Lucania 18 e verrà conferito dall’Antica Credenza di Sant’Ambrogio – associazione tra le più prestigiose e storiche del panorama culturale meneghino.

Il premio “Tecoppa” è tra i più importanti riconoscimenti per gli artisti Lombardi. Fu ideato dall’attore Piero Mazzarella e dall’Antica Credenza di Sant’Ambrogio in ricordo dell’attore Edoardo Ferravilla, ideatore della celebre “maschera” Tecoppa, portata al successo teatrale dallo stesso Piero Mazzarella.

LE MOTIVAZIONI

A lui viene conferito il Premio “A riconosciment de on grand amor per Milan” per avere l’artista dimostrato, negli anni della sua carriera, una costante sensibilità rispetto alle tematiche della cultura teatrale e musicale milanese.

Egli ha infatti contribuito in maniera determinate alla conservazione della memoria storica milanese distinguendosi non solo nella direzione artistica di prestigiosi eventi in ricordo dei “celebri padri” della canzone meneghina quali Nanni Svampa, Roberto Brivio, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Piero Mazzarella, bensì portando in scena, egli stesso, in qualità di attore, significativi spettacoli teatrali e musicali come “Ciao Nanni”, in ricordo di Nanni Svampa.

La sua formazione artistica, passata attraverso l’assidua frequentazione di grandi maestri dello spettacolo come Roberto Brivio e Nanni Svampa, ha permesso di mantenere e divulgare, in chiave odierna, il valore intellettuale e culturale di un patrimonio artistico d’inestimabile valore. L’esperienza, in qualità di attore, di Francesco Pellicini nella compagnia teatrale de i Legnanesi, ha infine consolidato la sensibilità dell’artista rispetto alla conservazione della tradizione popolare dialettale, all’uso cioè della lingua dialettale quale tramite di rappresentazione delle tipiche scene di cortile lombarde.