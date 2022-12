Frontale a Varano Borghi il giorno di Natale, perde la vita il gestore di un circolo di Sesto Calende

Un grave incidente si è verificato attorno alle 17 di ieri, 25 dicembre, a Varano Borghi, in via dei Martiri. Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Ispra con un’autopompa, due ambulanze e l’elisoccorso.

Galleria fotografica Tragico incidente a Varano Borghi, muore 47enne di Sesto Calende 4 di 6

Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i due feriti (40 e 47 anni), uno dei quali non ce l’ha fatta ed è morto dopo il trasporto in ospedale a Varese.

A perdere la vita è stato Nicola Della Valle, 47enne di Sesto Calende molto conosciuto in paese come gestore del circolo di Oneda, frazione di Sesto Calende. Del suo circolo vi avevamo raccontato in occasione della visita di Pino Scotto, ex-leader dei Vanadium.

La pagina Facebook dei commercianti di Sesto Calende lo ricorda con un post: «In un giornata che dovrebbe essere solo di festa i Colleghi ricordano la figura di Nicola detto ‘Debba’. Il titolare (e anima) del Circolo di Oneda scomparso in un tragico incidente automobilistico sulle strade di Varano Borghi. Lo ricordiamo come persona capace nel dare identità ad uno storico locale della nostra Città posto nella piccola frazione di Oneda. Un pensiero ai suoi affetti e tanti amici».