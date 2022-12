Furto al Museo Tattile a Villa Baragiola di Varese: rubata la cassa con 37 euro

Fine anno amaro per Livia Cornaggia responsabile e curatrice del Museo Tattile a Villa Baragiola a Varese. Ignoti si sono introdotti per rubare la cassa. Una cifra modesta, appena 37 euro: « Quello che fa male è proprio il gesto – commenta arrabbiata Livia Cornaggia – questo è un museo nato 13 anni fa per promuovere l’inclusione. Una realtà messa a dura prova da due anni di pandemia, che si sostiene con grandi sforzi, perchè crediamo fortemente nel valore di questo spazio dove abbiamo fatto tante iniziative dedicate alle diverse disabilità e diversità. Renderci conto che qualcuno abbia voluto derubare proprio noi fa rabbia».

La responsabile ha subito allertato il Comune che è proprietario della Villa: « Ho ricevuto solidarietà per un gesto grave. Noi non abbiamo una cassaforte ma giusto una cassetta dove teniamo un po’ di soldi per dare i resti a chi viene in visita. Fortunatamente non sono state toccate le installazioni e le opere, segno che chi è venuto cercava solo il denaro».

Smaltita la delusione, la coordinatrice del Museo Tattile è pronta a guardare con fiducia al 2023: « Un gesto triste ma in questi anni credo che abbiamo dimostrato l’alto valore della nostra offerta. Adesso abbiamo una bellissima installazione natalizia. Fino a fine gennaio si può ammirare».