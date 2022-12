Gazzada Schianno scende in campo contro la violenza sulle donne

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2022 il Comune di Gazzada Schianno ha organizzato una serie di iniziative, che si estenderanno nel corso di novembre e dicembre.

Il 25 novembre 1960 le sorelle Mirabal, fondatrici di un movimento rivoluzionario per contrastare la dittatura di Trujillo a Santo Domingo, vennero fucilate dai militari al servizio del despota nel mezzo di un campo di canna da zucchero. Per ricordare le tre sorelle, che presero il nome di battaglia Las Mariposas (Le Farfalle), durante un convegno nel 1999 le Nazioni Unite hanno deciso che il 25 novembre sarebbe diventata la giornata contro la violenza sulle donne.

In ricordo delle sorelle, il Comune di Gazzada Schianno ha installato tre panchine dipinte di colore rosso, posizionate rispettivamente all’ingresso del plesso scolastico comunale, di fronte a Villa De Strens e all’interno del parco pubblico di via Barbieri. Le panchine sono state decorate con farfalle di carta rosse, per celebrare la battaglia combattuta dalle Mariposas.

Nei locali della Biblioteca Comunale, invece, la classe II G del Liceo artistico Frattini con la professoressa Paola D’Agostino e l’associazione Eos di Varese ha allestito la mostra “In volo”. La classe ha lavorato diversi materiali, quali il fil di ferro, il rame, l’ottone, reti e tessuti, per creare delle mongolfiere con figure femminili al loro interno.

Diverse sono le letture date dai giovani artisti al perché le donne sono sulla mongolfiera: libertà, prigionia, espressione della propria unicità, rivendicazione del proprio ruolo all’interno della società. La mostra sarà visitabile durante l’orario di apertura della biblioteca fino al 20 dicembre.

Il 6 dicembre alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare di Villa De Strens si terrà “Il coraggio di essere donna”, un incontro pubblico con la dottoressa Marzia Giovannini, componente del Direttivo di Eos e avvocato. L’incontro verterà principalmente sulla relazione finale sull’attività della Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, approvata il 6 settembre 2022. Si parlerà del quadro normativo relativo al fenomeno della violenza di genere, di prevenzione e di protezione, di ciclo della violenza e di vittimizzazione secondaria, di punizioni, di indirizzi e di policies.

La presentazione e la moderazione dell’incontro sarà a cura della dottoressa Anna Elisabetta Lavorgna, Vice Sindaco Assessore all’Istruzione e alle Pari Opportunità del Comune di Gazzada Schianno.

Il 16 dicembre alle ore 21 presso la Sala Consiliare di Villa De Strens si terrà un incontro su come la narrazione cinematografica ha trattato il tema della violenza contro le donne. In particolare si analizzeranno una serie di corti e il film “Ti do i miei occhi” della regista spagnola Iciar Bollain, insignito del Premio Goya come miglior film nel 2004. Ambientato a Toledo. Ti do i miei occhi narra la storia di redenzione e di salvezza di Pilar, donna riuscita a spezzare il viscoso circolo della violenza domestica.

Per informazioni:

biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it

Home page