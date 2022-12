Gemonio in festa: due giorni di eventi natalizi l’8 e l’11 dicembre

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, quando venne organizzata la prima edizione, torna il Gemonio Xmas Show con due giorni di festa a dicembre e una conclusione che questa volta si terrà nel giorno dell’Epifania. La manifestazione, sostenuta dalle associazioni del paese e da numerosi sponsor, è organizzato dal Comitato Feste Gemonio e andrà in scena giovedì 8 dicembre nel pomeriggio e nell’intera giornata di domenica 11.

Il centro nevralgico degli eventi è piazza della Vittoria, quella centrale, che è stata addobbata nei giorni scorsi con il grande albero posizionato accanto alla chiesa parrocchiale e una serie di luminarie suggestive. Giovedì 8 si comincia alle 14,30 con la possibilità di utilizzare in compagnia alcuni “giochi in scatola XXL”. Alle 15,30 è previsto l’arrivo di Babbo Natale con i suoi elfi mentre alle 16,30 spazio alla musica live natalizia con gli interpreti dell’Accademia Pietro Bertani. Con l’arrivo del buio, alle 17,30, l’accensione ufficiale dell’albero di Natale e delle luminarie. Lungo tutto il pomeriggio però ci saranno altre opzioni: dai mercatini di Gemonio Donne e del Gruppo Missionario alla possibilità di imbucare la letterina o farsi fotografare con Babbo Natale sino alla presenza di alcuni banchetti gastronomici.

Domenica 11 la festa si riaccenderà al mattino: alle 11,30 partirà la biciclettata organizzata dalla S.C. Orinese con partenza dalla zona delle scuole in via Curti e arrivo in piazza Vittoria dopo aver pedalato per le strade del paese. Dalle 12,30 si potrà mangiare con panini e salamella e patatine mentre dalle 14,30 spazio alle esibizioni del Circo Maccaggi. Alle attrazioni del giovedì si aggiungerà anche il “Pozzo di San Patrizio”, uno dei giochi tradizionali nelle feste gemoniesi. Alle 16,30 quindi l’inizio dello spettacolo di musica dal vivo con Jingle Belli.

Come noto, la viabilità di Gemonio – un paese ricco di salite, discese e strade strette nel centro storico – non è delle più fluide tanto più che piazza della Vittoria sarà chiusa al traffico per l’occasione. Sono però stati predisposti due parcheggi capienti per chi arriva in macchina: sono quelli della ditta Usag in via Castelli e quello della stazione in via Roma oltre naturalmente ai tanti stalli disponibili nell’area delle scuole. Da tutti questi punti si raggiunge a piedi, in pochi minuti, il centro del paese.