A gennaio il recupero de “La cena dei cretini” al Condominio di Gallarate

Si recupera giovedì 12 gennaio al teatro Condominio di Gallarate il brillante capolavoro di Francis Veber: La cena dei cretini, in programma lo scorso 25 novembre, era stato rinviato il giorno prima per indisposizione di uno dei protagonisti. Appuntamento alle 21.

Ne saranno lieti i possessori dei biglietti già acquistati, potranno entrare con lo stesso biglietto mantenendo la stessa fila e posto. Nino Formicola e Max Pisu, con Gaetano Callegaro, Claudio Intropido e Alessia Schiavoni, sono i magnifici cinque della commedia, e ci sarà da ridere. La storia è ambientata nella Parigi bene: ogni mercoledì un gruppo di amici, burloni ma spesso annoiati, organizza una cena per invitare persone ritenute stupide, e farne beffa per tutta la serata. Gli invitati sono ignari del gioco, oltre al fatto che la cena è nota al gruppo di amici come La Cena dei Cretini.

Ma non sempre tutto va liscio: il “cretino” Francois (invitato dal brillante Pierre) ribalta la situazione passando da vittima a carnefice e creando una serie di problemi a Pierre, compreso il matrimonio, in un crescendo di equivoci e situazioni comiche paradossali. Il capolavoro di Francis Veber, scritto negli anni Novanta, è un cult cresciuto di consensi specie dopo la trasposizione cinematografia del 1998, che ha visto in regia il suo stesso autore francese. Di grande impatto comico, è uno dei pochi spettacoli che il pubblico, dopo averlo visto a teatro, consiglia a tutti gli amici.

Macchina comica perfetta la coppia Formicola-Pisu, tenerissimi i risvolti che portano al finale inaspettato. Chi l’ha già apprezzata è facile che venga a rivederla: ha quella cosa in più che piace, sempre diversa: l’arte dell’improvvisazione. Diretta dallo stesso Formicola, il popolare attore ha dichiarato pubblicamente: «Oggi, per fare uscire di casa la gente, devi offrire qualcosa di speciale e La cena dei cretini lo è: in quarant’anni di carriera ne ho fatte di commedie divertenti, ma questa è davvero sopra la media. A volte, ridiamo pure noi! Nino Formicola».