“Giocattolo sospeso“, fino a lunedì gara di solidarietà negli ospedali lombardi

Un piccolo gesto di solidarietà per regalare un sorriso ai bambini ricoverati negli ospedali pediatrici del territorio regionale. Prosegue l’iniziativa ‘Giocattolo sospeso’, il progetto di Regione Lombardia in collaborazione con Assogiocattoli e Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) che prevede la raccolta di giocattoli nuovi nel foyer dell’auditorium Testori. I regali per i bambini meno fortunati saranno distribuiti negli ospedali da parte della ‘Fondazione Abio Italia Onlus’ con il supporto della Consulta del soccorso. La seconda edizione del ‘Giocattolo sospeso’ punta a replicare l’enorme successo dello scorso anno e proseguirà fino al 12 dicembre.

Il foyer dell’auditorium Testori di Palazzo Lombardia resterà aperto, a disposizione di chi vorrà portare un dono, con orario continuato dalle 10 alle 18, da mercoledì 7 dicembre (Sant’Ambrogio) fino a domenica 11. Per ogni giocattolo donato in cambio si riceverà un gadget e la possibilità di partecipare alle attività di ‘Pinocchio and Friends’, allo spazio IsolaSet. Lunedì 12 dicembre, invece, l’orario per la consegna dei giocattoli sarà dalle 12,30 alle 14,30