Giornata di orientamento per gli studenti a Villa Oliva di Cassano Magnago

L’associazione In Viaggio… sulla Loro Scia, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Cassano Magnago invita gli studenti di quarta e quinta superiore a incontrare gli universitari che vivono quotidianamente le Aule Studenti di Villa Oliva per un pomeriggio dedicato all’orientamento universitario.

L’evento si terrà domenica 18 dicembre a partire dalle ore 14.00 e si svilupperà nelle aule predisposte allo studio, dove ci saranno diverse postazioni dedicate ai corsi universitari. La volontà è quella di condividere l’esperienza diretta degli universitari, così da chiarire potenziali dubbi sul futuro degli studenti delle scuole superiori. L’iniziativa parte dagli stessi universitari che ogni giorno popolano Villa Oliva e ha trovato il naturale supporto dell’associazione che da anni si occupa di agevolare la carriera universitaria dei giovani del territorio, creando anche eventi culturali e, come in questo caso, di condivisione.

Le aule studenti nascono dalla volontà di ricordare Stefano e Alessandro, venuti a mancare in giovane età. Nata l’associazione “In viaggio sulla loro scia”, hanno avuto luogo diverse iniziative rivolte ai giovani e alla loro formazione, sono state destinate borse di studio e organizzati eventi divulgativi in diversi ambiti. Le aule sono un progetto che mira a dare un luogo agli universitari per vivere il proprio percorso formativo in un clima di serenità.

Negli anni sono più di mille i ragazzi che si sono associati e hanno frequentato le Aule Studenti di Villa Oliva e più di una volta l’utenza ha superato il centinaio di persone compresenti. Il flusso di universitari è calato nel periodo post-covid, ma grazie all’impegno dei volontari dell’associazione nel mantenere il luogo aperto all’aggregazione, oltre che all’impegno universitario, le Aule Studenti stanno tornando a popolarsi ogni giorno di decine di universitari.

«La giornata di orientamento – dichiara Davide Giani, presidente dell’associazione In Viaggio sulla Loro Scia – è l’esempio di come nel DNA di questo movimento ci sia l’incontro e la condivisione. I ragazzi che negli anni hanno frequentato il posto hanno maturato la consapevolezza che lo scambio tra le persone è uno degli strumenti più importanti di cui disponiamo e sono certo che l’esperienza di Villa Oliva abbia permesso loro di crescere seguendo la scia della positività e del far bene agli altri. Stanno progettando di dare vita a un’associazione di promozione sociale che si occupi degli universitari del territorio, questo è il risultato più grande che potessimo ottenere».