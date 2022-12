Giovani in poesia, il prossimo appuntamento dei giovedì culturali di Somma Lombardo

Nella Sala Polivalente “Giovanni Paolo II” della Biblioteca Civica “G. Aliverti” in via Marconi 6 a Somma Lombardo, eccezionalmente di mercoledì, il 7 dicembre 2022, alle 21 proseguono i Giovedì Culturali con la serata “Autori in dialogo: Letizia Luise e Angelo Ceriani”.

Letizia Luise, giovanissima scrittrice, già autrice di “Le emozioni che toccano il cuore” presenterà il suo nuovo libro “La corrente dei sogni”. Un nuovo traguardo per la diciassettenne di Magnago che ha ottenuto parecchi riconoscimenti: prima al settimo premio internazionale Stellina di Viareggio, categoria poesia giovani. Seconda per ben due anni consecutivi al Premio Letterario Internazionale “Carità è Donarsi”(MS) categoria Under 23. Prima al premio internazionale “Una girandola di parole” di Limbiate. Insignita della medaglia d’onore alla decima edizione del Premio Alda Merini, con “La luce dei nostri sorrisi”, inserito nell’antologia di poesie. Ancora premiata a Seravezza (Lucca) al premio giovani promesse e alla settima edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti, con la poesia “La rotta del timone”.

Angelo Ceriani, musicista sommese, è stato docente per oltre 40 anni alle scuole medie statali, è un artista free-lance, che si è distinto, come scrittore e come autore di varie sigle radiotelevisive RAI tra cui: GR2, Hit Parade, Overland 11, Linea Verde Orizzonti, La Vita In Diretta.

Numerosi brani trasmessi in programmi televisivi nazionali. Finalista allo Zecchino D’Oro 2018, 2019, 2021, più diverse composizioni per l’Antoniano di Bologna. Autore dei brani abbinati a diverse produzioni editoriali (Erickson, De Agostini, Mondadori, Mursia, Rizzoli) per infanzia e testi scolastici. Collabora da anni per la parte musicale con lo scrittore e psicoterapeuta Alberto Pellai. Come scrittore ha pubblicato: “Scusi Prof – considerazioni sulla Cattiva Scuola” EricksonLive; “Tu Sei Come Me – Autobiografia di una razza che rifiuta l’estinzione” StreetLib; “L’Altra Faccia dell’Anima” StreetLib; “Single per caso” StreetLib; “Un attimo è per sempre” Mario Luzi edizioni; “L’uomo che salvò il mondo” Bookabook.

Due nomi d’eccezione della provincia di Varese che presenteranno la loro arte, ricca di emozioni. L’incontro è particolarmente interessante per il tema toccato: la forza con cui i giovani d’oggi affrontano la vita attraverso la poesia, i racconti, i sentimenti. Un tema non facile ma denso di speranza che mette in risalto l’importante ruolo della famiglia e la volontà di costruire un domani migliore.

A moderare la serata la scrittrice sommese Cesarina Briante già ospite di uno dei giovedì culturali del mese di ottobre, che ha partecipato alla stesura dell’introduzione dei libri di Letizia Luise e che accompagnerà il viaggio artistico dei due autori in dialogo, vere eccellenze del territorio varesino. Letture di Manuela Crespi, insegnante di Letizia Luise.