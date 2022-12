Gli Auguri del Greensleeves Gospel Choir a Varese

La sera del 28 dicembre appuntamento per il tradizionale concerto dell’Accademia Solevoci nella basilica di San Vittore alle ore 20:30. Parteciperanno i Blooming Kids, il Pop Lab, il Gospel Lab e le Pop Up

“Con un coro che canta il Natale diventa speciale! Auguri di cuore dai vostri Green!!” Sulle note di “The night that Christ was born” di Kirk Franklin, i 24 coristi del Greensleeves Gospel Choir augurano buon Natale al territorio, con un video girato all’Agricola del Lago.

«Quest’anno – racconta Fausto Caravati, direttore del coro Greensleeves – compiamo 30 anni. Abbiamo voluto fare degli auguri speciali al territorio. Ringrazio il titolare dell’Agricola del Lago, Giacomo Brusa, e Matteo Ballarati di Cactus Production per la realizzazione di questo video».

Il Coro varesino in questi giorni è impegnato nel tour natalizio “The world for Christmas”: 13 date in 13 città della Svizzera e del Nord Italia. «Diamo appuntamento a tutti a Varese – continua Caravati – la sera del 28 dicembre per il tradizionale concerto dell’Accademia Solevoci nella basilica di San Vittore alle ore 20:30. Parteciperanno i Blooming Kids, il Pop Lab, il Gospel Lab e le Pop Up»

