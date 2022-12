Gli auguri del Prefetto: “Dal Natale la speranza per superare la paura”

«Dal Natale scaturisca per tutti quella speranza necessaria a superare la paura». È un auguri sincero quello lanciato dal Prefetto di Varese Salvatore Rosario Pasquariello in un incontro con la stampa questa sera a Villa Recalcati. Occasione anche per fare il punto e restituire il ringraziamento della prefettura a dieci mesi dall’incarico ricevuto.

«Noi abbiamo fatto del nostro meglio – ha detto Pasquariello -, lo posso dire dopo dieci mesi che sono qui. In tanti svolgono con cura il proprio lavoro a partire dalle forze dell’ordine. Esprimo la mia profonda gratitudine anche ai vigili del fuoco che dimostrano grande professionalità. Immensa stima a tutti gli amministratori. Un ringraziamento agli organi di informazione indispensabile a far conoscere quanto succede. Ringrazio anche chi si impegna per la sicurezza del lavoro e che lavorano su tre tavoli della Prefettura. Importante anche il lavoro dei sanitari e dei lavoratori della Protezione civile».

Il prefetto ha poi raccontato di essere già al lavoro per la programmazione del prossimo anno: «Le attività per il prossimo anno saranno tante e servirà molto lavoro su tanti fronti: per il rispetto della legalità. Un lavoro quotidiano con tanti soggetti diversi su cui posso fare affidamento”. Il Prefetto poi ha chiuso il suo breve intervento con gli auguri a tutti i cittadini con particolare attenzione ai più deboli. «Tutti dobbiamo impegnarci per la coesione sociale» e per la fine del discorso il Rappresentante del governo ha preso spunto dal discorso di monsignor Delpini tenuto il 6 dicembre scorso: «Chi sono gli altri? Non cercate di chi è la colpa, ma impegnatievi a viso aperto la vita. Elogio degli uomini delle istituzioni perché sapete cosa è il bene comune».