Gli auguri di Natale con la tombola a Brissago Valtravaglia

Sabato 17 dicembre a Brissago Valtravaglia ci si incontra per scambiarsi un segno di affetto in vista del Santo Natale. Il vice sindaco Giusy Giordano con in sindaco Maurizio Badiali e l’Amministrazione Comunale hanno organizzato un momento conviviale con tombola con le persone più mature del paese.

Come da tradizione, anche quest’anno è stato realizzato il calendario con immagini dedicate alla valorizzazione territoriale grazie all’associazione La Sciuera. Brissago brilla con luci natalizie e risplende come un borgo antico tra le valli con le sue viuzze preziose e il Santuario dedicato a Santa Rita.

Per i più piccini l’ appuntamento sarà con gli agricoltori che accompagneranno Babbo Natale con il trattore per le strade del paese e doneranno loro un piccolo regalo. Continua anche #orotrailaghi, il progetto dell’Associazione Culturale Amici delle Sempiterne il cui intento è di valorizzare il paese anche tramite una comunicazione sui social network Instagram e Facebook, mettendo in luce le realtà di Brissago come l’Educandato, vero e proprio faro per la formazione culturale di tante anime dei nostri luoghi dell’Alto Verbano. Il progetto mira a fare apprezzare la natura incantevole che caratterizza le nostre valli ed i l meravigliosi panorami con vocazione culturale e turistica.