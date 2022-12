Gli eventi in città: Varese tra mercatini, luci ed eventi per il primo weekend di dicembre

Mercatini, luci, eventi e tanto altro per gli eventi del fine primo fine settimana di dicembre a Varese: da venerdì 2 a domenica 4 dicembre 2022.

da venerdì 2 a domenica 4 dicembre

Mamma Mia! | il musical

ore 21.00 (domenica ore 17.00)

Teatro di Varese

Piazza della Repubblica

Regia di Massimo Romeo Piparo

Info e prezzi: www.teatrodivarese.com

SABATO 3 DICEMBRE

I Musei Civici, le raccolte e le memorie del Liceo Cairoli

ore 10.30, Liceo Classico “Ernesto Cairoli”, Via Dante, 11

Mostra-presentazione conclusiva del progetto di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento)

della classe II G quadriennale svolto in collaborazione con i Musei Civici di Varese, in particolare il Museo Archeologico

di Villa Mirabello e il Museo Castiglioni. Responsabile del progetto è stata per il Liceo Cairoli la prof.ssa Gabriella Ongaro, mentre per il museo ha svolto il ruolo di tutor il Direttore Dott. Daniele Cassinelli. Gli alunni sono stati seguiti nel corso del loro lavoro dal Conservatore Museale Archeologo Dott.ssa Barbara Cermesoni e da Marco Castiglioni, direttore del Museo Castiglioni.

GIOCO D’AZZARDO

ore 15.30, Salone Estense Via Sacco, 5

Atto unico di Gaetano Giovi

Personaggi e interpreti

Licia, Chiara Merlotti

Ugo, Gaetano Giovi

Ingresso a offerta a favore dell’Associazione A.N.D.O.S. (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) Varese e

sezione di Ispra

Dopo lo spettacolo scambio di auguri con panettone e spumante

Info: andosvarese.it

WORLD AIDS DAY

Test hiv rapidi, gratuiti, anonimi

ore 14.00 – 18.00 Via Marconi

#WAD2022 | www.arcigayvarese.itCLASSICI #INBIBLIOTECA

ore 15.00 Biblioteca Civica Via Sacco, 9

I racconti nel racconto: i “racconti falsi” nell’Odissea. Presentazione a cura della Biblioteca di S. Ambrogio “Legger Mente”. Relatrice: Nerella Botta

Ingresso libero, prenotazione è fortemente consigliata a causa dei posti limitati. L’accesso è subordinato alle prescrizioni previste dalla normativa di contrasto dell’epidemia Covid 19, vigente al momento dell’evento. Per informazioni: 0332/255273 | biblioteca@comune.varese.it | Facebook: Biblioteca Varese | Instagram: bibliotecavarese

Presentazione del volume “TERRITORI 2022” a cura di G. Gaspari – E. Laforgia, ore 17.00, Biblioteca Civica Via Sacco, 9

Il territorio si offre al nostro sguardo come un grande testo di storia, che ha bisogno di essere letto, studiato, interrogato, interpretato. A questo scopo è nata la raccolta di studi «Territori», curata da Gianmarco Gaspari e Enzo R. Laforgia, che in questo secondo volume invita i lettori ad esplorare storie vicine e lontane, dai secoli bui alla storia più recente, dalle grandi migrazioni ai conflitti bellici, dalle pievi isolate nella montagna ai mutamenti imposti dal turismo internazionale. Un percorso in cui la Storia locale diventa motore dialogico tra la più grande e la più piccola dimensione spaziale, che fa meglio comprendere le relazioni tra l’area geografica della Regio insubrica (territorio privilegiato delle ricerche qui raccolte) e la inesauribile cartografia culturale italiana. Interverranno: Paola Biavaschi (Università degli Studi dell’Insubria), Gianmarco Gaspari (Università degli Studi dell’Insubria), Enzo R. Laforgia (Storico), Pietro Macchione (editore) Gratuito | Prenotazione consigliata su EventBrite. Per informazioni: 0332/255273 | biblioteca@comune.varese.it | Facebook: Biblioteca Varese | Instagram:

bibliotecavarese

MUSICA E PAROLE | dialoghi d’autore su ambiente, poesia, tradizione

Alda Merini. Voce poetica, irregolare, intensa

ore 20.30, Sala Montanari in Via dei Bersaglieri

Che cosa hanno in comune Alda Merini e i pastori della Murgia? Vite travagliate, spesso disperate tra discese agli inferi e risalite, che hanno però dato luce a voci poetiche dirompenti e sconvolgenti. Parole e suoni che raccontano gli abissi dell’esistenza, sofferenza, dolore e al contempo anche gioia, felicità, senso e possibilità. Vite sofferte e parole strazianti che restituiscono in canto il dolore, facendolo alzare in un volo poetico che supera i limiti del corpo e i confini del tempo. E’ questo il fil rouge che unisce i due inconsueti spettacoli proposti dall’Assessorato alla cultura del Comune di Varese in programma a dicembre.

Pamela Villoresi, una delle maggiori attrici italiane contemporanee, sarà a Varese per condurre il pubblico in un’indagine sulla figura dolorosa e sull’opera di Alda Merini, una delle massime voci poetiche del nostro tempo. Accompagnata dalla chitarra classica e baritona di Claudio Farinone e da Raffaele Casarano al sax soprano e contralto, sotto la regia di Claudio Laiso, la Villoresi conduce lo spettatore nell’abisso della condizione esistenziale della Merini per cercare di capire in che modo l’autrice sia riuscita a trasformare il dato di realtà in risultato espressivo. Tra vicenda biografica e linguaggio mitico e religioso emergeranno dalla produzione fluviale della poetessa titoli che ruotano attorno alla grande raccolta poetica La Terra santa e alle prose raccolte nel Diario di una diversa, la parte migliore e lancinante di un’opera che rischierebbe altrimenti di rimanere vittima dell’eccesso.

***

Posto unico: 10 €

Prevendita biglietti:

MIV – Multisala Impero Varese

via Giuseppe Bernascone 13 – 21100 Varese Tel +39 0332 284004

Orari biglietteria: feriali 17.00/22.00 – festivi: 15.00/22.00

email: info@multisalaimpero.com

Biglietti online su www.multisalaimpero.com

***

Info: www.comune.varese.it

MUSICA PER STARE BENE

Concerto Sinfonico

ore 21.00, Basilica di San Vittore, Piazza San Vittore

Serata benefica per il progetto Il Faro

Residenza per famiglie con bambini ricoverati presso l’Ospedale del Ponte di Varese e appartamenti per specializzandi e

ricercatori dell’Università dell’Insubria.

W.A. Mozart Concerto per Pianoforte e Orchestra N. 24 – K. 491

Solista: Bruno Canino

L.V. Beethoven Sinfonia N.7 in La Maggiore Op. 92

Orchestra Cameristica di Varese

Direttore: Fabio Bagatin

Offerta libera a favore della Fondazione Giacomo Ascoli a sostegno del progetto Il Faro

Info: fondazionegiacomoascoli.it

DOMENICA 4 DICEMBRE

Mercato straordinario festivo

dalle ore 6.00 alle ore 20.00

Piazza della Repubblica

LUCI, PROFUMI E COLORI DEL NATALE A CASBENO | 19A EDIZIONE 2022

dalle 9.00 alle 19.00

La Parrocchia di San Vittore in Casbeno della Comunità Pastorale S. Antonio Abate Varese, col patrocinio della Provincia di Varese ed in partenariato col Comune di Varese presenta la 19a Edizione del Mercatino di Natale a scopo benefico “Luci, profumi e colori del Natale a Casbeno” che quest’anno sceglie come tema la certezza che… Insieme si può! Come ogni “tema” a scuola aveva il suo “titolo”, così ci piace pensare che anche un evento come il Mercatino di Natale debba avere una motivazione, un valore che possa trainarci fin dalla fase organizzativa e che venga voglia di trasmettere agli altri. Per questa 19a Edizione il pensiero che ci muove potrebbe essere riassunto così: “Quanta gioia c’è nel lavorare insieme con un obiettivo comune molto semplice, ma al tempo stesso nobile: impegnarsi ciascuno in una piccola fatica che possa offrire ad altri l’occasione di una giornata di festa in un clima accogliente e magico che al tempo stesso si traduca in un gesto di aiuto concreto verso chi è meno fortunato!” Vorremmo che il Mercatino 2022 fosse una bella espressione di Sensibilità e Solidarietà attraverso la Semplicità e il Sorriso: un vero e proprio POKER DI ESSE! Ma non un gioco d’azzardo perché sappiamo bene che… INSIEME SI PUO’! Questo tema ci è stato ispirato da una leggenda africana (LA FAVOLA DEL COLIBRI’)

LE PRESENZE

Lungo le vie Montebello e Conciliazione troveranno posto gli espositori hobbisti, rigorosamente selezionati in base

all’originalità e alla fattura a mano delle loro creazioni.

Ma il Mercatino ospiterà come sempre anche alcune realtà del territorio, scuole, gruppi e associazioni no-profit, tra cui

segnaliamo:

• Il Gruppo Missionario Parrocchiale, che con molteplici iniziative riesce a garantire fedele e costante sostegno ai

missionari.

• La Scuola dell’Infanzia Divina Provvidenza, che oltre al banchetto in strada gestirà nel cortile dell’asilo la postazione di

cioccolata calda, tè e frittelle.

• L’Associazione Genitori della Scuola Carducci, che proporrà la bevanda calda “Il Carduccino” e lo zucchero filato.

• Casa Medie, un progetto di vita comune pomeridiana presso l’Oratorio della Brunella, che gestirà la postazione delle

Crepes.

• Casa Matteo Varese, luogo di pensiero, di progettazione e di esperienze concrete con i giovani e per i giovani.

• Gli amici di Ewe Mama Onlus, impegnata in Africa per le missioni francescane. …e diversi altri

***

LA FINALITÁ BENEFICA

Sin dalla sua prima edizione, nel dicembre 2003, il Mercatino di Casbeno, una volta coperte le spese, devolve l’intero

utile in beneficenza.

Destinatari della 19a Edizione del Mercatino di Natale di Casbeno sono:

• la Caritas parrocchiale, sempre impegnata ad alleviare situazioni di povertà e fragilità economica di persone e famiglie

che abitano sul nostro territorio.

• Le Suore Ministre degli Infermi di San Camillo di Phanat-Nikhom (Thailandia), che a Casa Lorenzo accolgono e fanno

crescere bambini sieropositivi senza famiglia

***

IL PROGRAMMA e GLI APPUNTAMENTI

domenica 4 dicembre 2022 – dalle 9.00 alle 19.00

Lungo le vie Montebello e Conciliazione

• MERCATINO DEGLI HOBBISTI

• BANCARELLE CASBENATE, SCUOLE E ASSOCIAZIONI

Sul Piazzale della Chiesa

• IL SACCO DI BABBO NATALE per la gioia dei piccoli

Presso la Scuola dell’Infanzia Divina Provvidenza

• MOSTRA FOTOGRAFICA del globetrotter Marcello Albani dal titolo “Da Dauphin a Bella Bella: seconda tappa del mio

grande viaggio in Canada nell’area occidentale”

Alle ore 15:30

• “NOTE DI NATALE” in chiesa parrocchiale

– Esibizione degli alunni della Scuola Primaria Carducci

– Concerto di Natale a cura di Solevoci

GASTRONOMIA E GOLOSITÀ

• RistOratorio

Gastronomia e piatti caldi – anche da asporto in Oratorio – dalle ore 12.00

Polenta e zola | Polenta e spezzatino | Pasta e fagioli | Cassœula con verzini

Panino e salamella | Panino tirolese | Patatine fritte | Magico dolce di Natale

• SUL PIAZZALE DELLA CHIESA: Caldarroste & Vin Brûlé

• NEL CORTILE DELL’ASILO: Frittelle | Cioccolata calda | Tè

• AL BANCHETTO DELLA CARDUCCI: Zucchero Filato | Carduccino

• NEL GIARDINO DELLA CANONICA: Le Crêpes di Casa Medie

Per informazioni e iscrizioni: eventicasbeno@gmail.com

Mail parrocchia: casbeno@chiesadimilano.it

Facebook e Instagram: casbenoinsieme

LE VISITE GUIDATE DI IMMAGINA

ore 10.30

Sala Montanari

Via dei Bersaglieri, 1

Conferenza d’apertura e assemblea dei soci

Presentazione programma Attività 2023

Evento organizzato da Associazione Immagina Arte Cultura Eventi

Info: www.immagina.varese.it

VILLAGGIO DI NATALE A CAPOLAGO

dalle ore 14.30 Oratorio di Capolago Via del Gaggio, 2

(Parcheggio: Scuola elementare Francesco Baracca Via del Gaggio, 9)

La Cooperativa di Capolago, in collaborazione con la Chiesa della Santissima Trinità, la scuola primaria “Baracca”, la

scuola dell’infanzia “T. Lovera”, l’Associazione Genitori “Baracca-Lovera”, il Gruppo Alpini di Capolago, l’associazione

Simona per Cartabbia, organizza presso l’oratorio del quartiere (in via del Gaggio 2) un “Villaggio di Natale”.

Programma, ore 14.30

Il viaggio dei re magi. Il dono

Aps Drao teatro interattivo invita bambini ragazzi e famiglie a partecipare all’evento il cui tema, quest’anno, è la voce del

nostro futuro. Il viaggio dei Re Magi intende donare significati attraverso pensieri, poesie, riflessioni di buon auspicio per

il futuro scritti da bambini e ragazzi. Nel viaggio dei Magi si raccolgono i doni dei cittadini in provviste alimentari che

verranno consegnate il giorno 6 gennaio alle suore della Riparazione di via S. Bernardino Luini.

Info: www.teatroindrao.it

ore 15.00

Esibizioni canore da parte dei bambini dell’asilo, della scuola elementare e della parrocchia di Capolago. Arrivo di Babbo Natale e dei suoi aiutanti per offrire piccoli omaggi ai partecipanti

Intrattenimento musicale, a cura de “I Bofadent”

Merenda per tutti, offerta dagli Alpini e dalla Cooperativa con pandoro, panettone, cioccolata e vin brulé

Lorenzo Bertocchini, in concerto

Arrivo di Babbo Natale e dei suoi aiutanti

Per tutto il pomeriggio

presenza di bancarelle eno-gastronomiche e di artigianato

In caso di maltempo l’evento sarà annullato

Info: 333 1211655 | cooperativadicapol

dalle 14.00 alle 18.00

Piazza Don Essi – Bregazzana

Laboratori per la realizzazione di addobbi natalizi con materiali naturali, che verranno posizionati dai partecipanti stessi

domenica 11 dicembre su un albero e lungo il sentiero del “boschetto di Babbo Natale” a Bregazzana. Sarà possibile

portare anche addobbi personali non più utilizzati, per poterli riciclare.

Cioccolata calda per i bambini

Domenica 4 previsto il passaggio dei Re Magi, iniziativa teatrale per la raccolta di generi alimentari non deperibili

a favore dei più bisognosi.

EVENTO APERTO A TUTTI

Organizza: Associazione Amici di Bregazzana OdV

Contatti: 340 6105601 | info@amicidibregazzana.it

BAMBINI #INBIBLIOTECA

ore 15.00

Biblioteca Civica

Via Sacco, 9

“I canti della grotta”, narrazione teatrale giocosa

Narrazione teatrale in cui, attraverso giochi di ombre e suggestioni musicali, viene messa in scena la grotta di Polifemo:

“una sera d’estate, una combriccola di marinai si ritrova a deridere un solitario gigante, che abita su un’isola sconosciuta.

Senza saperlo, dall’altra parte del mare, c’è un giovane che scrive una lettera mentre un cane prova ad inviare un

messaggio dentro una vecchia bottiglia di vino…”

Età consigliata: 3 – 12 anni.

***

Laboratorio di disegno a matita “Un alveare da leggere”

Partecipando a questo laboratorio di disegno a matita, i bambini potranno dare sfogo alla propria creatività e potranno costruire un proprio piccolo libro di cartone, un “alveare di storie” sulla mitologia greca.

Età consigliata: 3 – 12 anni.

***

Ingresso libero, prenotazione è fortemente consigliata a causa dei posti limitati.

L’accesso è subordinato alle prescrizioni previste dalla normativa di contrasto dell’epidemia Covid 19, vigente al

momento dell’evento.

Per informazioni: 0332/255273 | biblioteca@comune.varese.it | Facebook: Biblioteca Varese | Instagram:

bibliotecavarese

GENERAZIONE GIOVANI

ore 17.00

Salone Estense

Via Sacco, 5

CONCERTO – SPETTACOLO: FABER…né per denaro, né per il cielo

Con Marina De Juli (voce), Andrea Cusmano (chitarra e voce), Giulia Larghi (violino e mandolino), Silvio Centamore

(percussioni) e la partecipazione dei cantanti Martina Grassi e Francesco Cremona.

Spettacolo per conoscere un grande cantautore e narratore di storie, Fabrizio De Andrè. Al termine aperitivo conviviale

con Silvia Sartorio (attrice, regista) Marco Aceti (presidente di Musica per Varese) che racconteranno la loro esperienza.

***

Biglietti: € 12,00 (compreso aperitivo)

Riduzioni: under 40 € 9,00 – under 20 € 5,00

Biglietti spettacoli per bambini: € 7,00 adulti (compreso merenda)

Riduzioni bambini: € 5,00

Quota di partecipazione ai Workshops: € 10,00 (compreso aperitivo o merenda)

Riduzioni: € 7,00 per chi acquista biglietti per gli spettacoli

Per info e prenotazioni: 347.8116559 | verbamanentprogetti@gmail.com

Fb Generazione Giovani | Instagram generazionegiovani2022

EVENTI DI PIÙ GIORNI



fino a lunedì 26 dicembre

MERCATINO DI NATALE

Piazza Monte Grappa

lunedì: 15.00/20.00

martedì–domenica: 10.00/20.00

Programma eventi

domenica 4 dicembre dalle 15.30 Caricature Natalizie

mercoledì 7 dicembre dalle 16.00 Banda dei Babbi Natale

sabato 10 dicembre dalle 15.30 Caricature Natalizie

domenica 11 dicembre dalle 16.00 Banda dei Babbi Natale

giovedì 22 dicembre dalle 15.30 Caricature Natalizie

***

Christmas House

Ufficio postale di Babbo Natale

Babbo Natale sarà presente, per ricevere le letterine dei bambini nelle seguenti date:

3 – 4 – 8 dicembre dalle 15.00 alle 17.00

Truccabimbi natalizio con TRUCCHELFA

Tutti i sabati pomeriggio dal 26 novembre dalle 15.00 alle 18.00

Tutte le domeniche dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30

8 dicembre dalle 14.30 alle 17.30

Laboratori di riciclo creativo con Mamma Natale

(STESSI ORARI TRUCCABIMBI)

sabato 3 dicembre Gnomo con barba/mascherina Riciclo elastici delle mascherine

domenica 4 e giovedì 8 dicembre Centrotavola con gnomi o angeli Riciclo cartoni delle uova e cialde del caffè e legno

sabato 10 e domenica 11 dicembre Ghirlanda con la lana Riciclo lana

sabato 17 e domenica 18 dicembre Centrotavola CD con pupazzo di neve o pinguino Riciclo CD usati

sabato 24 dicembre Sacchettino natalizio profumato Riciclo mascherine

Accesso consentito ai bambini dai 4 agli 11 anni

con gestione dell’afflusso a cura di 23&20

***

dal 26 novembre al 15 gennaio 2023

Pista di pattinaggio

Giardini Estensi

Via Sacco, 5

Orari: feriali: 14.30 / 19.00 | festivi: 10.00 / 23.00

Info mercatino: Piazza Monte Grappa – 25 novembre / 26 dicembre 2022

lunedì: 15.00/20.00

martedì–domenica: 10.00/20.00

www.mercatinodinatalevarese.it | Fb mercatinodinatalevarese

venerdì 2 e sabato 3 dicembre

XI CONGRESSO SINCA SOCIETA’ INSUBRICA CARDIOLOGICA

Palace Grand Hotel

Via L. Manara, 11 21100 Varese

Un incontro annuale che vede coinvolte autorevoli figure professionali in campo cardiovascolare del territorio insubrico e non. L’obiettivo del convegno è quello di approfondire, attraverso il confronto e la discussione dei partecipanti, lo stato di avanzamento della ricerca cardiovascolare, focalizzando l’attenzione sulle innovazioni in campo di prevenzione, di diagnosi e di terapia.

Info: SUMMEET Srl – Via P. Maspero, 5 – 21100 Varese

Tel. 0332 231416 – Fax 0332 317748 | info@summeet.it | www.summeet.it

da giovedì 1° a domenica 4 dicembre

Giussani 100

Sala esposizioni Varesevive

Via San Francesco, 26

Mostra presentata in anteprima al Meeting di Rimini 2022.

L’esposizione, in gran parte virtuale, propone al visitatore la possibilità di conoscere la figura del sacerdote brianzolo,

alternando riflessioni e commenti sulla sua persona a momenti di ascolto diretto di audio e video di suoi discorsi e

interventi. Orari: 10.00 – 22.00. Ingresso gratuito. È gradita prenotazione scrivendo a giussani100varese@gmail.com . Inaugurazione: 30 novembre, ore 18. Evento organizzato da Comunione e Liberazione, Centro Culturale “Massimiliano Kolbe” e Associazione Fede e

Ragione.

MOSTRE

da sabato 3 dicembre 2022 a domenica 26 marzo 2023

Tesori Nascosti

Opere d’arte restituite alle comunità del Varesotto

Castello di Masnago dei Musei Civici del Comune di Varese

Via Cola di Rienzo, 42

Inaugurazione venerdì 2 dicembre 2022, ore 18.00

Orari visite

3 dicembre 2022 – 26 marzo 2023

martedì – domenica

9.30 – 12.30

14.00 – 18.00

Chiusure: 24 dicembre pomeriggio, 25 dicembre; 26 dicembre, 31 dicembre pomeriggio; 1 gennaio; tutti i lunedì.

Apertura straordinaria: lunedì 2 gennaio.

Ingresso gratuito

Info: 0332 287721 | mostra@fondazionevaresotto.it | www.fondazionevaresotto.it | www.comune.varese.it |

www.museivarese.it

fino a mercoledì 15 marzo 2023

L’ARTE SVELATA NEL PALAZZO DELLA QUESTURA DI VARESE

Questura di Varese Piazza Libertà, 2

La mostra, organizzata dalla Questura di Varese, dal Comune di Varese e dall’associazione VareseVive, con il patrocinio della Provincia di Varese, il sostegno di Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto e di De Molli Giancarlo Industrie S.p.a. e curata dalla dott.ssa Serena Contini – responsabile dell’ufficio ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale e museale del Comune di Varese – nasce con l’idea di far conoscere e valorizzare il rilevante patrimonio culturale del palazzo edificato come “Casa del littorio” su progetto di Mario Loreti, impreziosito dall’opera figurativa del pittore, oggi al servizio della cittadinanza e delle istituzioni democratiche.

I TEMPI DELLA PITTURA

Cronografia di alcune opere di Renato Guttuso dipinte a Velate: l’archivio di Nino Marcobi

Castello di Masnago dei Musei Civici del Comune di Varese

Via Cola di Rienzo, 42

Mostra a cura di Fabio Carapezza Guttuso e Serena Contini

Mostra con cui il Comune di Varese vuol far conoscere ulteriori aspetti di Renato Guttuso come uomo e pittore, svelando per la prima volta le fasi di idealizzazione e realizzazione di alcune sue importanti opere grazie all’archivio di Nino Marcobi, amico e uomo di fiducia del Maestro nel suo studio di Velate.INTERO: Euro 5,00 – Castello di Masnago e Villa Mirabello

RIDOTTO: Euro 3,00 – Castello di Masnago e Villa Mirabello (gruppi oltre 10 persone, soci TCI, FAI, ACTL, Italia Nostra,

Touring Club Italiano, Varese Corsi, Trenord, COOP, Museo Bodini, studenti universitari)

Validità intero e ridotto: un anno dall’emissione

INGRESSO GRATUITO: under 18; possessori carta Abbonamento Musei Lombardia; giornalisti accreditati con tesserino

in corso di validità; docenti in visita con classi; guide turistiche abilitate; disabili e accompagnatore; tutti la prima

domenica di ogni mese

Servizi: book-shop

Info: 0332 820409 | 0332 255485

info@museivarese.it | musei.masnago@comune.varese.it

www.comune.varese.it | www.museivarese.it

fino a domenica 1 ottobre 2023

EX NATURA

Nuove opere dalla collezione di Giuseppe Panza di Biumo, Villa e Collezione Panza piazza Litta, 1

Un nuovo progetto espositivo a Villa e Collezione Panza con 46 nuovi lavori di dieci differenti artisti: la mostra scaturisce dalla recente donazione, da parte di Rosa Giovanna Magnifico Panza, di centootto lavori realizzati da ventisei artisti europei e americani, già appartenenti alla collezione privata di famiglia e che ora vanno a integrare la collezione permanente di Villa e Collezione Panza. Con questo gesto i famigliari di Giuseppe Panza rinnovano il sostegno al FAI- Fondo per l’Ambiente Italiano nel solco di un rapporto nato nel 1996, quando Giuseppe e Giovanna Panza donarono alla Fondazione la residenza di Biumo, i suoi arredi e una collezione di oltre centocinquanta opere.La nuova raccolta,

articolata in consistenti nuclei di opere per ciascun artista, è un’importante occasione per dare un nuovo impulso all’attività di valorizzazione del museo con progetti espositivi orientati ad approfondire le ricerche degli artisti di recente acquisizione in dialogo con la collezione permanente

Orari: dal martedì alla domenica | ore 10.00 – 18.00 (chiusura biglietteria alle 17.15).

Prenotazioni e contatti: tel. 0332283960, faibiumo@fondoambiente.it

Info: www.exnatura.it

fino a lunedì 5 dicembre 2022

FUKUSHI ITO – LUCE, SPAZIO, TEMPO

Il Battistero di Velate

Piazza Santo Stefano

A cura di Carla Tocchetti e Virginia Monteverde

Al Battistero di Velate, la mostra “LUCE, SPAZIO, TEMPO.” dell’Artista giapponese Fukushi Ito, a cura di Carla Tocchetti e Virginia Monteverde: una installazione di opere luminose, realizzate con computer drawing su film trasparente e sfere d’acciaio, che rappresenta il punto di arrivo di una lunga ricerca dell’Artista, dedicata allo scrittore Yukio Mishima (1925-1970).

SACRO MONTE

per tutto il periodo natalizio

Potenziamento servizi di trasporto pubblico locale. Durante il periodo degli eventi natalizi al Sacro Monte sarà potenziata la linea C, con prolungamento corse dalla Prima Cappella (piazzale Montanari) al borgo di Santa Maria del Monte (piazzale Pogliaghi): sabato (ogni 20 minuti) e festivi (ogni 30 minuti) fino all’8 gennaio 2023 (escluso Natale e Capodanno); feriali dal 27 dicembre al 5 gennaio (ogni 60 minuti)

INSTALLAZIONE DI LUCINE DI NATALE, ADDOBBI, DECORAZIONI E PRESEPI PER LE VIE DEL BORGO

Santa Maria del Monte. A cura di Associazione culturale Amici del Sacro Monte e Gruppo Lucine, in collaborazione con il Comune di Varese

IL SACRO MONTE SI ILLUMINA DI PACE

Località di Santa Maria del Monte

Esposizione di lavoretti degli alunni del doposcuola delle primarie di Varese, con tema ‘La Pace’

A cura di Associazione culturale Amici del Sacro Monte e Gruppo Lucine, in collaborazione con il Comune di Varese

ESPOSIZIONE TELA AGUGGIARI E BERNASCONI

Museo Baroffio

Piazzetta Monastero

Durante le aperture del periodo natalizio sarà esposta un’opera inedita. Si tratta della tela raffigurante il Viale delle

Cappelle con Giovan Battista Aguggiari e l’architetto Giuseppe Bernasconi. L’opera viene esposta al fine di promuovere

una raccolta fondi destinata al restauro della stessa in quanto di particolare importanza per il significato storico. È l’unica

opera, infatti, nella quale compaiono entrambi i personaggi: l’ideatore della Via Sacra e il suo progettista.

www.sacromontedivarese.it (http://www.sacromontedivarese.it/home-it.html)

Info: info@sacromontedivarese.it) | + 39 366774873 | + 39 3288377206 | www.sacromontedivarese.it



EMPORIO DI SANTA MARIA DEL MONTE

Via Beata Caterina Moriggi, 22

Aperto:

• martedì e mercoledì: dalle ore 10.00 alle ore 16.00

• giovedì, venerdì e domenica: dalle ore 10.00 alle ore 17.00

• sabato: dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Promozione e vendita di prodotti tipici del Sacro Monte e della Provincia, con degustazione gratuita dei prodotti locali.

Info: info@sacromontevarese.net | +39 0332 1805268 | www.sacromontevarese.net