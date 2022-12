Gli imprenditori del porno, gli omicidi e la bellezza della nostra provincia: ecco cosa avete letto su Varesenews nel 2022

Ci sono state le informazioni sul covid, che all’inizio dell’anno mordeva ancora; i giovani “imprenditori” del porno Teo e Vittoria di OnlyFans letti da tutta Italia. E ancora: le tragedie famigliari che hanno macchiato di sangue il Varesotto; i furti ai ristoranti; lo spoglio elettorale; i defunti eccellenti e la prof senza laurea.

Sono solo alcune delle vicende più lette nel 2022 tra quelle di cui si è occupato il nostro giornale. Quest’anno abbiamo raccontato la nostra provincia con oltre 30mila articoli di giornale, 91mila fotografie pubblicate, 946 video, 300 podcast e 26mila post su Facebook.

Per un totale di 60 milioni di visite e 140 milioni di pagine viste, tanti sono i numeri registrati dal nostro sito. Insieme ad oltre 9 milioni di clic e 391mila ore di visualizzazione sul nostro canale Youtube e 3,3 milioni di interazioni su Facebook.

È stato un anno lungo segnato dal virus, dalla guerra e dal carovita ma anche da tante cose belle, come bella è la nostra provincia che vi abbiamo raccontato con due progetti in particolare: Vaingiro, diventato anche un docufilm, e il tour di tutti i 138 comuni della provincia di Varese e delle province limitrofe raccontato in diretta dia nostri giornalisti.

Gli articoli più letti del 2022

Gennaio – Tragedia a Morazzone: accoltella la moglie, nell’armadio il cadavere del figlio di 7 anni LEGGI QUI

Gennaio – Le nuove regole per i contagi a scuola: cosa fare se c’è un caso positivo in classe LEGGI QUI

Gennaio – Quarantena e isolamento, ecco le nuove disposizioni pubblicate da Ats Insubria LEGGI QUI

Gennaio – Insegna alle medie da 21 anni senza la laurea, professoressa di Varese nei guai LEGGI QUI

Gennaio – Cade un oggetto dal cielo: vigili del fuoco e soccorritori impegnati nelle ricerche a Cislago LEGGI QUI

Gennaio – Il certificato di inizio o fine quarantena non arriva? Ats Insubria attiva la richiesta on line LEGGI QUI

Febbraio – Ragazza di 15 anni si butta dal secondo piano del liceo Crespi LEGGI QUI

Febbraio – Muore travolto da un’auto a Varese sul raccordo con la A8, autostrada bloccata nella notte in ingresso città LEGGI QUI

Marzo – L’unico posto d’Italia dove la benzina oggi costa 1,36 euro al litro LEGGI QUI

Marzo – Gli svizzeri svuotano gli scaffali dei supermercati di confine LEGGI QUI

Marzo – Un incendio in fabbrica disperde una nube acre su Gallarate LEGGI QUI

Marzo – Era di Sesto Calende la donna uccisa e fatta a pezzi in Valcamonica LEGGI QUI

Aprile – Fulmine si abbatte su un traliccio della corrente a Varese LEGGI QUI

Aprile – Parcheggia in ospedale a Varese e si ritrova da pagare quasi 11.500 euro LEGGI QUI

Aprile – Andrea Cerelli, il “professore” bustocco de L’Eredità LEGGI QUI

Maggio – Giovani imprenditori del porno su Onlyfans: la storia dei varesini Teo e Vittoria LEGGI QUI

Maggio – Tragedia familiare a Samarate: uccide madre e figlia di sedici anni LEGGI QUI

Maggio – Chi è Alessandro Maja, l’uomo che ha ucciso moglie e figlia a Samarate LEGGI QUI

Maggio – I varesini di Onlyfans sono diventati famosi: “Ora tutti cercano i nostri video” LEGGI QUI

Maggio – Andrea Cerelli, professore a L’Eredità, si racconta nella sua Busto Arsizio LEGGI QUI

Giugno – Si è spento Luca Gaspari, re dell’abbigliamento maschile a Varese LEGGI QUI

Giugno – Forte temporale sul Varesotto con grandine e alberi caduti LEGGI QUI

Giugno – Nel weekend delle Frecce Tricolori sul Lago Maggiore un grande evento ad AngeraLEGGI QUI

Luglio – “Ci avete rotto”: l’unica discoteca di Varese chiude all’improvviso LEGGI QUI

Luglio – Nella corte della tragedia di Malnate: “Sembra impossibile sia accaduto, ci conosciamo tutti” LEGGI QUI

Luglio – All’ospedale di Varese, si stacca un pezzo della macchina per le radiografie e colpisce in volto un paziente LEGGI QUI

Luglio – Uccide il rivale in amore nei boschi di Cantello e poi spara alla ex in SvizzeraLEGGI QUI

Luglio – Imprenditore riempie di rifiuti un terreno a Busto Arsizio, il proprietario: “A rischio i risparmi di una vita per la bonifica” LEGGI QUI

Luglio – Davide Paitoni si è suicidato in carcere a Milano LEGGI QUI

Luglio – Grandine e pioggia torrenziale, giornata di temporali sul Varesotto LEGGI QUI

Luglio – Muore cadendo da 7 metri mentre pulisce le tende, tragedia a Cocquio Trevisago LEGGI QUI

Agosto – Fotografato un “alieno” vicino a Vergiate. Ecco cos’è la strana bestia LEGGI QUI

Agosto – Sparisce dall’ospedale, la trovano senza vita in un B&b di Varese LEGGI QUI

Agosto – Vivono a Malpensa, si sposano a Varese: il matrimonio di Attilio e Dolores a palazzo Estense LEGGI QUI

Agosto – Le nuove tessere sanitarie sono senza chip, i cittadini possono continuare a utilizzare quelle scadute LEGGI QUI

Agosto – Saltano le vacanze, i clienti “assediano” l’agenzia di viaggi a Gallarate LEGGI QUI

Agosto – L’incidente di Luca Chirico a Porto Ceresio e la versione dell’automobilista LEGGI QUI

Settembre – Mangiano, bevono e scappano senza pagare. Il ristorante di Castellanza avverte: “Sono esperte” LEGGI QUI

Settembre – Addio a Bruno Arena, anima dei Fichi D’India LEGGI QUI

Settembre – Trovato sotto il ponte di Cairate il corpo di Matteo Caronni LEGGI QUI

Settembre – Max Laudadio e un cameraman picchiati in un parcheggio a Varese: “Presi a calci, pugni e bastonate” LEGGI QUI

Settembre – Angera sarà la Città delle mongolfiere sul Lago MaggioreLEGGI QUI

Settembre – Tragedia in montagna in Svizzera: muore un 14enne di Bisuschio, gravissimi due coetanei di Induno Olona e Mendrisio LEGGI QUI

Settembre – Elezioni politiche 2022: i risultati in diretta in Italia e Varese LEGGI QUI

Settembre – La “tempesta perfetta” su Tradate: strade trasformate in torrenti di ghiaccio LEGGI QUI

Settembre – Aereo decollato da Malpensa perde il contatto radio, si alzano in volo due caccia intercettori LEGGI QUI

Settembre – La Mam srl di Morazzone è arrivata al capolinea. “Leggo la mia angoscia sul volto dei miei colleghi” LEGGI QUI

Settembre – Percorsi e orari della Gran Fondo Tre Valli Varesine 2022 LEGGI QUI

Ottobre – Morto uno dei turisti spagnoli rimasti intossicati in un ristorante vicino a Malpensa LEGGI QUI

Ottobre – Colpo a Varese al ristorante “Da Annetta“, ferito il proprietario, indagini in corso LEGGI QUI

Novembre – Jacopo Malnati de iPantellas aggredito e rapinato nella notte a Varese: “Mi hanno colpito con la pistola” LEGGI QUI