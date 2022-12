Gli inganni che hanno “cambiato la storia” protagonisti in biblioteca a Inarzo

Giovedì 15 dicembre alle ore 21 la biblioteca di Inarzo in via Patrioti 28 ospita Danilo Sacco con la sua ultima opera: “Le grandi cospirazioni”

Esistono davvero i complotti? Certo che sì, e non parliamo di teorie fantasiose che mescolano pezzi di verità e ipotesi affascinanti, enfatizzando elementi bizzarri e coincidenze fortuite. Parliamo di cospirazioni che hanno indirizzato il corso della storia contemporanea, realmente ordite e altrettanto realmente smascherate. Per organizzare un complotto è necessario coinvolgere molte persone e i tradimenti, volontari o meno, alla lunga sono inevitabili; in alcuni casi intrighi e congiure sono stati scoperti grazie a documenti desecretati, in altri a seguito di inchieste giornalistiche.

Insomma, le cospirazioni, quelle vere, presto o tardi vengono smascherate ed è possibile documentarle in modo inoppugnabile, insieme ai complessi schemi di menzogne intessuti sottotraccia. Questo libro racconta cospirazioni ordite da governi, da grandi banche internazionali, dalla ricerca medica e scientifica, da multinazionali del tabacco, dalla Chiesa e da agenzie di spionaggio.

Modera la serata: Emiliano Pedroni, ideatore della manifestazione culturale “Incontro con l’autore…in biblioteca” che da molti anni riscuote successo di pubblico. L’ingresso è libero

BIO

Danilo Sacco ha curato rubriche di economia e finanza su ItaliaOggi e Stampa Sera. Per oltre venti anni ha collaborato con IPSOA (Istituto Postuniversitario per lo Studio dell’Organizzazione Aziendale). È coautore del testo “Impresa e mercato dei cambi” (IPSOA Editore) e autore dei saggi “La (dis)informazione ai tempi di internet” (Ladolfi Editore, 2019) e “Siamo tutti complottisti?” (I libri di Emil, 2021).