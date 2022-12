Gli omini rossi e Babbo natale in scena in sala consiliare a Gavirate per i bambini

È rivolta ai bambini e alle loro famiglie la prossima iniziativa promossa dalla Biblioteca e dal Comune di Gavirate: giovedì 29 dicembre alle ore 16 la sala consiliare di via De Ambrosis 11 (vicino alla Biblioteca), si trasforma in teatro per la messa in scena de “Gli Omini Rossi e Babbo Natale” della Compagnia Mattioli.

Lo spettacolo è liberamente ispirato agli Uomini rossi di Pef e sul palco sarà l’attrice Alice Bossi a interpretare Olga, una buffa e pasticciona aspirante cantante che cercherà di narrare, tra azioni comiche e poetiche, com’è nata la leggenda di Babbo Natale.

Su un piccolo tavolo palcoscenico si ricostruirà il paesaggio innevato dove si svolge la vita degli Omini rossi. Ma che relazione ci sarà tra Babbo Natale e i piccoli Omini rossi?

Olga sarà in grado di ricostruire la storia di un paese dove tutto è gelo e neve, un paese di laghi, boschi, colline chiusi nella morsa del gelo invernale dove vivevano i piccoli, rossi e divertenti personaggi?

Sarà in grado di ricostruire le incredibili origini di Babbo Natale?

Spettacolo con oggetti e musiche per bambini dai 3 anni.

Ingresso libero.

Per maggiori informazioni 0332 748278, oppure scrivere a biblioteca@comune.gavirate.va.it.