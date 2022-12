Gli studenti dell’Einaudi di Varese in piazza con il Christmas Market

Per questo Natale gli studenti della scuola Einaudi di Varese hanno organizzato due eventi importanti.

Il 17 dicembre dalle 09:00 alle 18:00 in Piazza Carducci a Varese il “Christmas Market”, mercatino solidale con lavori a tema natalizio, i cui proventi saranno devoluti alla Cooperativa Sociale San Luigi, da sempre attiva nell’housing sociale.

L’organizzazione, guidata dalle professoresse Merani, Di Paola, Veneziano, dal professor Zanni e dalla collaboratrice Scolletta, ha coinvolto gli studenti dell’indirizzo Socio-Sanitario e Cultura e Spettacolo. “Il clima che si è creato è stato all’insegna della condivisione e inclusione anche degli alunni con disabilità. I nostri studenti e le loro famiglie hanno risposto con entusiasmo e gioia” commenta la professoressa Merani.

L’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze, il 22 dicembre, invece, i rappresentanti degli studenti hanno strutturato le aule in classi aperte in cui si terranno feste di Natale caratteristiche di vari paesi, ad esempio il Natale in Spagna, in Francia, Marocco, Cuba con la guida degli studenti di provenienza straniera, trasformando i festeggiamenti natalizi in un evento interculturale che coinvolga tutta la scuola.