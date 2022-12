Gli studenti dello Stein a teatro per lo spettacolo di Federico Benuzzi “Fisica sognante” 

Federico Benuzzi presenterà il suo spettacolo sulla fisica venerdì 16 dicembre al Cinema Garden di Gavirate. Spettatori saranno gli studenti dei biennio liceali dell’Isis Stein.

«Si tratta di una grande opportunità per i ragazzi di incontrare il regista e attore Federico Benuzzi – commenta la docente che ha organizzato l’evento Maria Angela Ossola – Benuzzi è laureato in fisica, specializzato SSIS per l’insegnamento della fisica e della matematica e professore di ruolo presso il Liceo Laura Bassi di Bologna. Giocoliere professionista e attore diplomato nel 2010, ha unito assieme questi diversi mondi ai fini della divulgazione, dando vita a conferenze-spettacolo, lezioni adattate al teatro, corsi di aggiornamento, riunendone i risultati in diverse pubblicazioni».

Lo spettacolo “Fisica sognante” è stato replicato oltre 800 volte coinvolgendo, secondo una stima effettuata nel giugno del 2022, circa 180.000 spettatori. Tra i tanti palcoscenici che lo hanno ospitato ricordiamo invece quello del Festival della Scienza di Genova, ed ha partecipato anche i festeggiamenti per i 150 anni di Italia, Bergamo Scienza, il festival della scienza di Cagliari, Matematicando, il Festival della mente di Sarzana, La scienza in piazza. E’ stato anche presente al semestre di presidenza Europea dell’Italia a, all’isola di Einstein, al Salone del Libro di Torino, alle finali Nazionali di FameLab, a quelle del CNR, dell’INFN, del CCR di Ispra, alle olimpiadi di Fisica e di Matematica.

Durante lo spettacolo verranno messe in atto le linee generali dell’insegnamento di fisica e le competenze inerenti, tese a fornire a ciascuno studente i concetti fondamentali della fisica e la capacità di padroneggiare il metodo sperimentale, mostrando inoltre ai docenti come, nell’applicazione della libertà di insegnamento, si possa proficuamente perseguire l’attitudine al ragionamento scientifico anche in un contesto differente da quello scolastico.

«La fisica – dice Benuzzi – è una scienza sperimentale, con un suo metodo, un suo linguaggio, una sua storia e, forse, una delle materie scolastiche più complesse. La giocoleria rimanda invece al circo, al tempo libero, agli spazi aperti. Differenti colori, suoni, odori… possono avere qualcosa in comune? Fisica Sognante non solo mostra i collegamenti tra fisica e giocoleria, spiegando la prima con la seconda e viceversa, ma unisce assieme le anime di questi due mondi in uno spettacolo unico nel suo genere, emozionante e profondo al contempo! Un lavoro che unisce assieme divertimento, stupore e scienza».