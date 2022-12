“Grazie a medici e infermieri della terapia intensiva di Varese. Mia madre è in buone mani”

Buongiorno, sono la figlia di una paziente ricoverata in terapia intensiva, della neurochirurgia dell’ A.S.S.T. Settelaghi di Varese. Volevo ringraziare tutto il personale del 112 che ha soccorso personalmente mia madre, e anche tutto il personale del pronto soccorso che successivamente si è prodigato ad assisterla.

In ultimo tutti i medici e gli infermieri della terapia intensiva, che coccolano mia madre con una umanità che supera ogni aspettativa e immaginazione, informando me e i miei familiari di ogni minima variazione del suo stato clinico.

Ci tengo a scrivere questa lettera ora, perché nonostante mia madre, ancora oggi, sia in pericolo di vita, so che è in ottime mani e questo attenua, per quanto è possibile, la nostra disperazione.

Voglio augurare ad ognuno di loro buon Natale e spero che con l’anno nuovo si possa imparare ad apprezzare il lavoro del personale sanitario, perché nei momenti di vera necessità è sempre pronto e preparato ad affrontare le emergenze.

Grazie



Nadia Dall’Osto