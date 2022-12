“Humanitas a domicilio”: la professionalità e la cura di Humanitas Mater Domini arrivano anche a casa

È l’ospedale ad andare sempre più incontro, anche fisicamente, alle esigenze dei pazienti e del territorio con i suoi servizi, rendendo le cure più semplici, accessibili e vici­ne ai bisogni reali degli assisti­ti. È questo l’obiettivo che ha spinto Humanitas Mater Domini e i centri medici Humanitas Medical Care di Varese, Arese, Lainate e Busto Arsizio a lanciare “Humanitas a domicilio”, il servizio di assistenza domiciliare nato dalla collaborazione con MedHouse.

“Questo servizio ci permette di essere ancor di più accan­to alle persone fragili, agli anziani e ai bambini. Nel giorno e orario stabi­liti, un infermiere arriva a casa del paziente, che non dovendosi spostare, può rice­vere le cure nel confort della sua abitazione, riducendo al minimo lo stress fisico ed emo­tivo ed evitando, nel caso di ne­cessità, trasporti in ambulanza o l’assistenza di un accompa­gnatore”, spiega la dottoressa Giada Mereghet­ti, responsabile infermieristica area ambulatoriale dell’ospe­dale e referente del progetto.

“Humanitas a domicilio” offre infatti la possibilità di sottopor­si nella propria casa ad esami di laboratorio (come, ad esem­pio, gli esami del sangue), tam­poni Covid, esami diagnostici quali l’elettrocardiogramma, l’holter cardiaco, la rilevazione di parametri vitali. Gli infer­mieri possono svolgere medi­cazioni, offrire supporto post interventi chirurgici e sommi­nistrare terapie.

I professionisti coinvolti nel progetto – che sono in totale 10, di cui cinque della cooperativa Med House – si spostano in 30 città nella provincia di Varese, da Castellanza a Venegono, da Ferno a Gallarate (sul sito www.materdomini.it è possi­bile consultare l’elenco com­pleto delle località coperte dal servizio). Una volta eseguito l’esame o il tampone, il referto viene poi spedito a domicilio o può essere consultato tramite l’app, così da non doversi reca­re in ospedale.

“Accedere al servizio di assi­stenza domiciliare è molto semplice: è sufficiente prenotare l’esame o il prelievo telefonando al centro unico di prenotazione dell’ospedale, consultando il sito di Humani­tas Mater Domini oppure at­traverso l’app “Humanitas Con Te””, conclude Giada Mereghetti.