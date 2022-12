Identificato e denunciato il masturbatore in bicicletta. La denuncia di una giovane di Busto Arsizio

I Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio ritengono di aver chiuso il cerchio attorno al masturbatore in bicicletta. Il problema stava affliggendo i quartieri di Sacconago e Borsano a Busto Arsizio.

In questi due rioni un uomo, in pieno pomeriggio, si aggirava a bordo della propria bicicletta per individuare giovani donne che passeggiavano sole, anche minorenni, per poi iniziare ad importunarle compiendo atti osceni che creavano non poco imbarazzo e soprattutto timore.

Grazie alla coraggiosa denuncia di una minore, le indagini avviate dai Carabinieri della Stazione di Busto Arsizio e coordinate dalla locale Procura della Repubblica hanno consentito di raccogliere circostanziati elementi di prova a carico di un italiano di 63 anni e di deferirlo per il reato di atti osceni in luogo pubblico.

L’uomo è fortemente sospettato di essere l’autore anche di ulteriori analoghi episodi che hanno visto vittime cinque donne, verificatisi tra i mesi di agosto e settembre 2022. La dinamica era sempre la stessa, l’uomo che era solito girare per quelle vie con la propria bicicletta e dopo aver individuato le giovani donne vi si avvicinava, proferiva frasi dal contenuto sessuale e si masturbava, dandosi successivamente alla fuga. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se si siano verificati altri simili atti.