Il Marocco in semifinale ai mondiali di calcio: festa a Varese, Gallarate e Legnano

Caroselli per le vie di Varese, Gallarate e Legnano, subito dopo il fischio di chiusura che ha decretato l’accesso del Marocco alla semifinale dei mondiali di calcio. Contro il Portogallo dei grandi campioni, il Marocco ha compiuto un’altra impresa (1-0) e adesso attende Francia o Inghilterra in semifinale.

Comunità marocchina in festa in tutte le grandi piazze della nostra provincia per un successo mai accaduto nella storia con protagonista una nazionale africana. Una festa soprattutto per le strade del centro invase da caroselli di auto con tifosi che sbandieravano tutta la loro felicità. Piazza IV Novembre a Legnano è stata letteralmente occupata dai festanti cittadini rossoverdi. Il traffico è stato regolato da pattuglie della Polizia Locale e della Polizia di Stato.