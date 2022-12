Il Sito Comunitario “dimenticato” nel cassetto da Regione Lombardia

Associazioni ambientaliste, gruppi informali, ma anche studiosi di botanica e scienze naturali hanno sottoscritto una lettera aperta al presidente e al consiglio di gestione del Parco del Ticino lombardo, per sollecitare l’istituzione del Sito d’Interesse Comunitario (Sic) nell’area a Sud dell’aeroporto di Malpensa.

La vicenda viene ripercorsa proprio dalla lettera aperta: riceviamo e pubblichiamo

LETTERA APERTA DEL MONDO ACCADEMICO, SCIENTIFICO E AMBIENTALISTA AL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

ADERISCONO: Progetto LIFE DRYLANDS; CISO-Centro Italiano Studi Ornitologici; Coordinamento Salviamo il Ticino, Ecoistituto Valle del Ticino; Associazione Micologica Bresadola; Associazione Tutela Anfibi Basso Verbano ODV; Associazione VIVAI PRO-NATURA; Associazione VivaViaGaggio; Circolo LaudatoSi BustoGallarate; Comitato SalviAMO La Brughiera; CNR-IRSA di Verbania-Istituto di Ricerca sulle Acque; CROSCentro Ricerche Ornitologiche Scanagatta Varenna; EBN Italia; FAI LOMBARDIA; GOL–Gruppo Ornitologico Lombardo; GROL- Gruppo Ricerche Ornitologiche Lodigiano; GIO– Gruppo Insubrico di Ornitologia; Gruppo Naturalistico Bustese; IOLAS Associazione per lo studio e la conservazione delle farfalle APS; LEGAMBIENTE – Circolo BustoVerde APS ; Legambiente Lombardia; LIPU Lega Italiana Protezione Uccelli; Progetto GuardaMI; SBI-Società Botanica Italiana; SISN-Società Italiana diScienze naturali; SISV-Società italiana di Scienze della Vegetazione; SLI-Società Lichenologica Italiana; Società di Scienze Naturali del VCO; UNI.CO.MAL. Unione Comitati Malpensa; Unione Zoologica Italiana; WWF Lombardia.

Gent.mo Presidente Cristina Chiappa

Egregi Consiglieri Silvia Bernini, Massimo Braghieri, Giovanni Brogin, Fabio Signorelli e

Francesca Lara Monno

Come ben sapete, il Parco del Ticino il 25 Ottobre del 2011 avanzava a Regione Lombardia istanza per l’istituzione di un nuovo sito di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva Habitat e di una nuova Zona di protezione Speciale ai sensi della Direttiva Uccelli su un’area di 856 ettari collocata a sud dell’Aeroporto di Malpensa sita nei comuni di Lonate Pozzolo (VA), Castano Primo e Nosate (MI).

La richiesta di istituzione del SIC/ZPS trovava il suo fondamento nella necessità di tutelare uno degli ultimi habitat di brughiera della Pianura Padana -133 ettari sugli 856 totali – habitat classificato in sede europea come “Lande Secche Europee” e identificato con codice 4030 nell’apposito elenco di cui all’allegato I della Direttiva Habitat.

Senonché nonostante i numerosi solleciti avanzati dalle amministrazioni che si sono via via succedute alla guida del Parco, Regione Lombardia non ha mai condotto alcuna istruttoria né tanto meno concluso la procedura per l’istituzione del SIC.

Nel dicembre 2021 il mondo accademico, scientifico ed ambientalista si mobilitava a fianco del Parco per sollecitare Regione Lombardia a provvedere, organizzando un bioblitz in brughiera ed altre iniziative pubbliche.

Rimasta senza effetto la formale diffida ad adempiere del 01.01.2022, le associazioni presentavano ricorso al TAR della Lombardia per far accertare l’obbligo di Regione Lombardia a provvedere sull’istanza per l’istituzione del SIC, giudizio nel quale interveniva “ad adiuvandum” anche il Parco.

Il TAR si pronunciava con sentenza in data 14.06.2022 respingendo il ricorso in quanto tardivo ma nel contempo stabiliva l’obbligo di Regione Lombardia a pronunciarsi sull’istanza nel termine di 6 mesi: la sentenza apriva dunque la possibilità al Parco di riavviare la procedura, da considerarsi ormai decaduta.

Contrariamente a quello che ci saremmo aspettati, il Consiglio di Gestione – a distanza di quasi 6 mesi dalla pronuncia della sentenza – non ha ancora provveduto a riavviare la procedura né direttamente ( come è nei suoi poteri fare ) né riproponendo la questione alla Comunità del Parco ( dopo che nell’adunanza del 26.07.2022 non era stato possibile deliberare per mancanza del numero legale ).

La ripresentazione dell’istanza riteniamo si ponga a questo punto come un atto dovuto da parte dell’Ente in ossequio alle sue finalità istituzionali e per non vanificare tutto il lavoro fatto in oltre 10 anni da voi e da chi vi ha preceduto.

Siamo dunque certi che – quali primi custodi del nostro preziosissimo territorio – non vorrete tradire queste aspettative e che vi assumerete la responsabilità di ripresentare entro la fine del corrente anno a Regione Lombardia l’istanza per l’istituzione del SIC.

Con ossequio.

Magenta, lì 30 Novembre 2022

Sottoscrivono la presente a nome di tutte le associazioni aderenti:

Prof. Silvia Assini

(Responsabile Scientifico del Progetto LIFE Drylands, Università degli Studi di Pavia)

Prof. Giuseppe Bogliani

(Presidente del CISO Centro italiano studi ornitologici)

Claudio Spreafico

(Rappresentante Associazioni Ambientaliste nelle Comunità del Parco – Legambiente )

Oreste Magni

(Coordinamento Salviamo il Ticino ed Ecoistituto della Valle del Ticino)