Il tango e il gospel di Natale: tanta musica nel weekend di Sesto Calende

(Foto Roberto Fontana)

Il tango, il coro gospel e le filastrocche di Rodari: sarà un fine settimana all’insegna della musica, ma non solo, quello alle porte di Sesto Calende, da venerdì 2 a domenica 4 dicembre.

Dopo l’accensione dell’Albero di Natale sul lungofiume, il sole e le temperature miti di novembre lasciano posto alle nuvole e al cielo coperto per dare il benvenuto al mese delle feste per eccellenza, dicembre, che porta con sé alcuni graditi ritorni nella città del Basso Verbano, dagli scrittori Giuseppe Civati e Stefano Catone al format radiofonico “Quelli delle Sette“, nuovamente a Sesto Calende dopo aver allargato il bacino d’azione a tutto il territorio del distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino.

VENERDÌ 2 DICEMBRE

Ore 18:30 – Sala consiliare – NON SIETE FASCISTI MA – L’editore e politico Giuseppe Civati e Stefano Catone ritornano a Sesto Calende, a distanza di tre anni, per la presentazione, organizzata da Anpi Sesto Calende, di due delle ultime pubblicazioni dalla gallaratese People: La bestia di Bolzano e Non siete fascisti ma.

Leggi su VareseNews

Ore 19 – Laboratory Cocktail&Grillin di Via dell’Industria – QUELLI DELLE SETTE: Nuova puntata per il trio di speaker sestesi Marco Limbiati, Fabio Barisone e Susy Milani, che ritornano nella loro città, nella località La Quadra, sulle frequenze di Radio Village Network. Ospiti della puntata la Polisportiva Varese, Alessandro Baroncini e Carlo Barbieri, insignito della benemerenza sestese

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU VERBANONEWS:

SABATO 3 DICEMBRE

ore 11 – Biblioteca Comunale – FILASTROCCHE E LABORATORI SULLE ORME DI GIANNI RODARI: Ultimo appuntamento coi segnali libri d’inverno alla biblioteca comunale di Sesto Calende. Un incontro dedicato ai più piccoli e animato da Federica Franzetti, che, ispirandosi al maestro e scrittore di Omegna, farà divertire i partecipanti grazie alla potenza della fantasia e dele parole.

ore 18 – Sala Consiliare – NON SOLO TANGO: Le musiche di Piazzolla, De Falla e Assad riproposte dal trio composto da Marco Giani (clarinetto), Luca Maggioni (viola) e Andrea Boscarino (chitarra).

ore 21 – Chiesa Sacro Cuore di Gesù – CORO GOSPEL: Ai Mulini di Sesto ritorna uno degli appuntamenti natalizi amati e oramai tradizionali del Natale, organizzato dalla Comunità Pastorale Sant’Agostino, grazie alle musiche pop, musical e gospel del coro varesino Compagnia della Gru.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU VERBANONEWS