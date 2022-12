A Inarzo arrivano i cestini per raccogliere le deiezioni canine

Come da programma elettorale l’amministrazione comunale di Inarzo ha provveduto ad installare sul territorio comunale i cestini dedicati alla raccolta delle deiezioni canine.

«Quello delle deiezioni canine non raccolte da strade e marciapiedi è purtroppo un problema che affligge molti comuni – spiegano dall’amministrazione comunale inarzese -. Siamo consapevoli che l’istallazione di questi cestini da sola non risolve il problema, ma contiamo in questo modo di sensibilizzare ulteriormente i cittadini proprietari di cani ad avere un atteggiamento più responsabile».