Inaugurato il nuovo tratto di pista ciclabile in Valganna: “Il sogno è arrivare fino ad Induno Olona”

Era pronto da settembre ma è stato inaugurato solo oggi. È il nuovo tratto di pista ciclabile della Valganna, un nuovo percorso che permette di andare in sicurezza dalle miniere di Induno fino al laghetto Fonteviva.

Una giornata di festa per la valle con un progetto che è arrivato a tagliare il primo traguardo dopo che se ne è parlato per circa un decennio, con la presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali e provinciali, del Parco del Campo dei Fiori e della Comunità Montana oltre alla Camera di Commercio che con il suo progetto Do You Bike sta investendo molto nel turismo a pedali.

Quello inaugurato oggi è però solo il primo lotto di un percorso che punta ad arrivare fino ad Induno. Scalda infatti i motori il secondo lotto -già finanziato- che permetterà di arrivare fino alle grotte della Valganna mentre il sogno finale è quello di aggiungere un terzo lotto che permetterà di arrivare fino all’area del Birrificio Poretti e alla Lindt.

«La nuova pista ciclabile è un’opportunità per il territorio -commenta il consigliere delegato provinciale alle piste ciclabili, Marco Colombo-. Questo perchè da un lato risolve almeno in parte il problema di una strada che in quel tratto è pericolosa, consentendo non solo ai ciclisti ma a chiunque voglia di percorrerlo in sicurezza, e dall’altro è sicuramente un altro elemento di attrattività per il nostro territorio».