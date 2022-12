Incastrati con l’auto sotto all’autoarticolato: schianto nella notte a Cittiglio

Un autoarticolato si è scontrato con un’auto questa mattina, venerdì 23 dicembre, in via Provinciale a Cittiglio. L’incidente è avvenuto alle 4 di venerdì 23 dicembre.

LO SCHIANTO

Lo schianto è stato violentissimo: l’auto sui ci si trovavano 4 giovani, tutti ventenni, è rimasta incastrata sotto il grosso mezzo e i vigili del fuoco sono intervenuti per estrarli dall’abitacolo.

I SOCCORSI

In tutto hanno operato cinque ambulanze, due automediche e due elicotteri sanitari, oltre ai carabinieri di Luino che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Ispra con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza gli automezzi, estratto gli occupanti mediante l’uso di cesoia/divaricatore e collaborato con il personale sanitario per soccorrerli.

I FERITI

I due ragazzi più gravi sono stati trasportati in codice rosso rispettivamente a Varese (con l’elisoccorso partito da Como) e a Lecco (a bordo del velivolo sanitario di Sondrio).

Un terzo ferito in codice giallo a bordo di un’ambulanza dell’Sos di Travedona Monate è finito al pronto soccorso di Cittiglio, come il quarto ferito, in condizioni non gravi.