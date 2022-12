Incendio in una ditta di metalli a Gavirate. Vigili del Fuoco al lavoro

Un incendio si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì, a Gavirate, in un’azienda di via Rovera. All’interno di uno stabilimento per la lavorazione dei metalli si è verificato un incendio che ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco della sede di Varese con tre automezzi: un’autopompa, un autobotte e un carro aria (automezzo per il trasporto di bombole di aria respirabile). Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino alle 18. L’incendio è sotto controllo e non si segnalano feriti. (immagine di repertorio)